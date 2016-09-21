查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：一卡在手 172项服务轻松享受 ·骗子打电话为何总是带口音 ·图文：医院门前停车 一次收费30元 ·国内首家防骗知识库上线 ·湖北“青创板”来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：一卡在手 172项服务轻 · 骗子打电话为何总是带口音 · 图文：医院门前停车 一次收费3 · 国内首家防骗知识库上线 · 湖北“青创板”来了 2 要闻 2016.9.21 星期三 防骗论坛上网络安全专家揭骗术 骗子打电话为何总是带口音 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海郭文杰谢玲）昨日，国家网络安全宣传周的“钱盾全民”防骗公益论坛上，阿里巴巴集团安全部资深总监陈树华发布并解读《钱盾安全报告》。报告披露，电话、短信、钓鱼网址依然是电信诈骗最重要的三种方式，近87%的资金损失是通过钓鱼网址泄露支付信息造成的，银行网站已成为钓鱼网址最为常用的伪造对象。

报告指出，四成用户每月收到诈骗电话。今年1-8月的统计数据显示，诈骗电话归属地最多的是广东省，其次是浙江和福建。接到诈骗电话和短信最多的也是广东，湖北接到的诈骗电话和短信量分别排名第十和第九。山东则是钓鱼网址感染的重灾区，湖北排名第八。“为什么骗子总带口音而不用普通话打电话，这其实是一种手段，筛选出更容易被骗的人。”陈树华介绍，很多人听到有口音的电话都会提高警惕或直接挂掉，如果不直接挂掉，就是很容易被骗的人。

现场，公安部刑事侦查局副巡视员陈士渠揭露了一些新型骗术。比如，骗子给你发换号短信让你保存新号，同时将新号呼叫转移到你朋友的真实号码上，当你打电话确认时确实是你朋友接听。一段时间后，骗子用新号给你打电话说有事借钱。这种骗术在江苏等地已致许多人被骗数百万元。





