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湖北“青创板”来了
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要闻
2016.9.21 星期三
防骗论坛上网络安全专家揭骗术
骗子打电话为何总是带口音
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海郭文杰谢玲）昨日，国家网络安全宣传周的“钱盾全民”防骗公益论坛上，阿里巴巴集团安全部资深总监陈树华发布并解读《钱盾安全报告》。报告披露，电话、短信、钓鱼网址依然是电信诈骗最重要的三种方式，近87%的资金损失是通过钓鱼网址泄露支付信息造成的，银行网站已成为钓鱼网址最为常用的伪造对象。
报告指出，四成用户每月收到诈骗电话。今年1-8月的统计数据显示，诈骗电话归属地最多的是广东省，其次是浙江和福建。接到诈骗电话和短信最多的也是广东，湖北接到的诈骗电话和短信量分别排名第十和第九。山东则是钓鱼网址感染的重灾区，湖北排名第八。“为什么骗子总带口音而不用普通话打电话，这其实是一种手段，筛选出更容易被骗的人。”陈树华介绍，很多人听到有口音的电话都会提高警惕或直接挂掉，如果不直接挂掉，就是很容易被骗的人。
现场，公安部刑事侦查局副巡视员陈士渠揭露了一些新型骗术。比如，骗子给你发换号短信让你保存新号，同时将新号呼叫转移到你朋友的真实号码上，当你打电话确认时确实是你朋友接听。一段时间后，骗子用新号给你打电话说有事借钱。这种骗术在江苏等地已致许多人被骗数百万元。