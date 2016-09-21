查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：一卡在手 172项服务轻松享受 ·骗子打电话为何总是带口音 ·图文：医院门前停车 一次收费30元 ·国内首家防骗知识库上线 ·湖北“青创板”来了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 图文：一卡在手 172项服务轻 · 骗子打电话为何总是带口音 · 图文：医院门前停车 一次收费3 · 国内首家防骗知识库上线 · 湖北“青创板”来了 2 要闻 2016.9.21 星期三 江城拟发行云端武汉一卡通 集生活服务、公共服务、政务服务于一身 图文：一卡在手 172项服务轻松享受 楚天都市报讯 图为：工作人员介绍云端武汉一卡通功能 楚天都市报记者李辉摄



楚天都市报讯（记者王荣海郭文杰谢玲）社保卡升级成市民一卡通，持卡不仅可以乘公交地铁，还能租赁公共自行车，缴纳水电气费。昨日，记者从国家网络安全宣传周智慧城市建设及安全保障论坛上获悉，武汉正在谋划发行云端武汉一卡通。今后市民持卡可享受172项政务和公共服务。

武汉市网信办介绍，云端武汉一卡通以社保卡为基础，是国内首张真正集社保、政务、公共与金融服务于一身的多功能市民卡。该卡整合社保卡、公交卡、老年卡、公共自行车租车卡、图书借阅卡、小额支付卡、驾驶证等多张卡片功能，市民可持卡到政府职能部门办理政务，如社保、机动车年审、电动自行车上牌、电子眼简易程序处理、住房保障申请；也可持卡享受公共服务，如乘坐公交地铁、租赁公共自行车、持卡加油、借阅图书等；还可办理金融业务，如现金存取、刷卡消费、金融转账，缴纳水电气费用等。按照设计构想，云端武汉一卡通将集成小额支付、公共交通、政务和公共服务共172项功能。

此次网络安全博览会上，武汉还展出了云端武汉一卡通的设计样式。该卡一面印有社会保障卡字样，另一面印有一卡通字样，上面有持卡人的姓名、图像、社会保障号码、卡号等信息。





