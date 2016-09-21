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湖北“青创板”来了
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要闻
2016.9.21 星期三
江城拟发行云端武汉一卡通 集生活服务、公共服务、政务服务于一身
图文：一卡在手 172项服务轻松享受
楚天都市报讯 图为：工作人员介绍云端武汉一卡通功能 楚天都市报记者李辉摄
楚天都市报讯（记者王荣海郭文杰谢玲）社保卡升级成市民一卡通，持卡不仅可以乘公交地铁，还能租赁公共自行车，缴纳水电气费。昨日，记者从国家网络安全宣传周智慧城市建设及安全保障论坛上获悉，武汉正在谋划发行云端武汉一卡通。今后市民持卡可享受172项政务和公共服务。
武汉市网信办介绍，云端武汉一卡通以社保卡为基础，是国内首张真正集社保、政务、公共与金融服务于一身的多功能市民卡。该卡整合社保卡、公交卡、老年卡、公共自行车租车卡、图书借阅卡、小额支付卡、驾驶证等多张卡片功能，市民可持卡到政府职能部门办理政务，如社保、机动车年审、电动自行车上牌、电子眼简易程序处理、住房保障申请；也可持卡享受公共服务，如乘坐公交地铁、租赁公共自行车、持卡加油、借阅图书等；还可办理金融业务，如现金存取、刷卡消费、金融转账，缴纳水电气费用等。按照设计构想，云端武汉一卡通将集成小额支付、公共交通、政务和公共服务共172项功能。
此次网络安全博览会上，武汉还展出了云端武汉一卡通的设计样式。该卡一面印有社会保障卡字样，另一面印有一卡通字样，上面有持卡人的姓名、图像、社会保障号码、卡号等信息。