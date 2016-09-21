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市场热议已久的 “宝钢合并武钢”成为现实，“中国神钢”呼之欲出。

昨日，宝钢股份（600019）、武钢股份（600005）同时发布重大资产重组进展公告。公告中称，本次重大资产重组初步交易方案拟为宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方，预计不会导致宝钢股份最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

意达钢材网副总经理吉良德表示，宝武合并拉开了钢企深度整合的序幕。合并完成后，将诞生中国第一、全球第二的钢铁巨无霸，在统一购销、减少区域竞争等方面产生积极效益。



去产能背景下合并重组



今年6月26日，宝钢与武钢同时宣布筹划战略重组事宜。次日，宝钢股份、武钢股份两只股票停牌，至今未复牌。

宝钢、武钢均为中国龙头钢铁央企。数据显示，2015年宝钢粗钢产量3493.8万吨，位列全球钢企第5名；武钢粗钢产量2577.6万吨，位列中国钢企第6位。两者合并后，粗钢产能将超过6000万吨，跃居中国第一、全球第二。因此，宝钢武钢“联姻”，可视作近年来中国钢铁行业最大规模的重组事件。

至于两大巨无霸重组的原因，与钢铁去产能相关。

自2014年开始，钢铁行业遭遇了全行业亏损的寒冬。2015年，武钢亏损超过75亿元，宝钢实现净利10.13亿元，但同比下滑超过八成。

目前中国粗钢产能利用率不足64%，5年内1亿—1.5亿吨的产能压减目标分解后，仅2016年就有4500万吨的去产能任务。在此大背景下，政府亦明确表示推动过剩产能企业重组并购是有效去产能的方式之一。



提前划转股权为表决铺路



根据公告，宝钢股份通过换股的方式吸收合并武钢股份是此次重组方案的核心内容之一。该方案施行的前提是在两家上市公司的股东大会上获表决通过。

据了解，宝钢集团与武钢集团都拥有各自上市公司的绝对话语权，但两大集团是利益相关方，需回避投票，换股方案的通过权实际掌握在小股东手里。

梳理今年来两家公司的股权结构调整可以发现，在今年6月26日重组消息公布前后的六七个月里，宝钢、武钢频繁无偿划转股权，为重组方案的通过铺路。

根据公告，今年2月，武钢集团拟将所持有的5亿股股票无偿划转给中国远洋运输（集团）总公司，约占公司总股本的4.95%。昨日，武钢集团再次公告，拟无偿划转股份给有着国资委背景的北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。划转完成后，两家公司分别持有武钢股份2.45%的股票。

这样一来，武钢股份十大股东中，至少前六大股东均具有央企或国资委背景。

宝钢股份方面19日晚发布公告，宝钢集团拟无偿划转股份给诚通金控、国新投资和中石油集团，划转股份占上市公司总股本的2.45%、2.45%和4.86%。待无偿划转股份完成过户登记后，中石油集团将成为宝钢股份的第二大股东，证金公司为第三大股东。

如此一来，换股方案的表决结果，将牢牢掌控在央企手中。



暂未涉及人员分流安置



意达钢材网副总经理吉良德表示，从“体量”上看，重组后的“宝武”产量将达6000万吨，成为中国钢铁老大，是仅次于安赛乐米塔尔的世界第二大钢铁厂。

由于宝钢和武钢在国内钢铁市场各自的体量都十分巨大，因此，宝钢和武钢合并的最大意义在于，它将有利于整个行业摆脱恶性竞争的泥潭，逐步走向良性发展的轨道。此外，在统一购销、减少区域竞争等方面，也能产生积极效益。

武钢集团外宣办相关负责人表示，目前披露的是初步合并重组方案，具体实施细则须获主管部门批准后公布。武钢股份一位中层干部表示，初拟的重组方案中并没有针对双方员工的分流安置计划，武钢股份控股子公司的员工与相关企业的劳动关系保持不变，“我们的身份其实没变，期待合并后的武钢能更好地发挥主业优势，为社会创造更大的效益和价值。”

分析人士普遍认为，武宝合并拉开了钢企深度整合的序幕，中国钢铁产业也由此迈出了消除恶性竞争、去产能促供给侧改革的关键性一步。预计短期内对国内钢材价格影响不大，中长期来看将有利于淘汰落后产能、推动质量升级，是一大利好消息。





