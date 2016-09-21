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改进中考成绩呈现方式，可以采用分数、等级等多种形式，鼓励有条件的地区实行“等级”呈现；语文、数学、外语为基础学科，把体育纳入录取计分科目。在每门科合格的前提下，给予学生一定的自主选择录取计分科目的机会……

昨日，教育部发布中考招生制度改革指导意见，重在改变目前高中招生将部分学科成绩简单相加作为录取唯一依据的现状。综合改革试点将从2017年之后入学的初中一年级学生开始实施。

武汉市招考办负责人昨透露，在高中招生引入综合素质评价、体育列入中考总分等方面，武汉市已经做了诸多实践。“武汉是否列入改革试点城市，目前尚未确定。至于学生自选考试科目，需进一步研究。”



学生可自选考试科目



今后，初中毕业和高中招生考试将“两考合一”，合并为初中学业水平考试，实现“一考多用”。

改革后，在语文、数学、外语三大基础录取计分科目之外，体育学科也将纳入录取计分科目。同时，试点地区需根据文理兼顾、负担适度的原则，确定其它录取计分科目，防止群体性偏科。

指导意见提出，在每门课合格的前提下，可给学生适当的选择权，发展学生优势特长。这意味着，学生将可以自主选择除语文、数学、外语、体育之外的其它录取计分科目。但是，学生不能仅选文科类科目，也不能仅选理科类科目。

昨日，武汉市招考办有关负责人介绍，多年来，武汉中考一直是“两考合一”，考试成绩以分数形式呈现，综合素质评价以等级形式呈现。计入中考总分的科目有语文、数学、外语、体育、物理化学和思想品德。“至于学生自选考试科目，今后尚需要进一步研究。”“从2018年起，北京中考开始实施选考模式，考生除了语文、数学、外语、体育必考外，还从历史、地理、思想品德、物理、生物（化学）5科中进行选择。其中物理和生物（化学）中选择1或2门，历史、地理和思想品德中选择1或2门。”武汉一所初中校长说，选考模式能让学生有更多选择性，利于学生发现自己的爱好特长并加以培养。



综合素质评价成为主角



此次改革明确要求试点地区将综合素质评价作为高中招生录取的依据或参考，让“综合素质评价”成为主角，在高中录取中真正发挥作用，破解“唯分数论”。

思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面将作为综合素质评价的内容和要求。评价重点上，将注重反映学生的全面发展情况和个性特长，并考查学生日常行为规范的养成。评价程序上，用于招生使用的事实材料将会进行公示、审核，并建立综合素质评价档案。

记者了解到，武汉市教育局今年下发了《义务教育7—9年级学生综合素质评价指导意见（试行）》，对初中生综合素质评价的内容与方式等进行了详细规定。初中生综合素质评价用A、B、C、D四个等级，评价学生的道德品质与公民素养、学习能力与实践能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等五大方面素质。

武汉市招考办负责人介绍，初中推荐高中分配生时，考生综合素质评价必须达到4A1B（含）。中招录取时，当考生总分、语数外三科分数之和相同时，综合素质评价就成为重要“砝码”。



严控加分项目完善自主招生



此次改革的另一个重点便是大幅减少、严格控制加分项目。取消体育、艺术等竞赛类加分项目，相关特长和表现等计入学生综合素质评价档案，在招生录取时作为参考。将给予有条件的高中一定数量的自主招生名额，招收具有学科特长、创新潜质的学生，鼓励发展学生兴趣特长。

记者了解到，武汉市从2011年起，取消了全市“艺术小人才”的中招加分优录政策。从2015年起，武汉市取消了创新素质实践行的优录加分。“目前，武汉市中考优录加分项目大幅减少，取消了体育、艺术等竞赛类加分项目。”武汉市招考办有关负责人表示。





