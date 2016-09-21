武汉东风大道高架全线通车今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门武汉将推“超级一卡通”可享172项服务图文：用艺术去温暖人生最后旅程12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价宝钢武钢合并初步方案出炉
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·武汉东风大道高架全线通车
·今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门
·武汉将推“超级一卡通”可享172项服务
·图文：用艺术去温暖人生最后旅程
·12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半
·教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价
·宝钢武钢合并初步方案出炉
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.21 星期三
武汉将推“超级一卡通”可享172项服务
乘公交、购物、看病、办事可一张卡搞定
    楚天都市报讯 图为：工作人员介绍云端武汉一卡通功能 楚天都市报记者李辉摄

    楚天都市报讯（记者王荣海郭文杰谢玲）社保卡升级成市民一卡通，持卡不仅可以乘公交地铁，还能租赁公共自行车，缴纳水电气费。昨日，记者从国家网络安全宣传周智慧城市建设及安全保障论坛上获悉，武汉正在谋划发行云端武汉一卡通。今后市民持卡可享受172项政务和公共服务。
    武汉市网信办介绍，云端武汉一卡通以社保卡为基础，是国内首张真正集社保、政务、公共与金融服务于一身的多功能市民卡。该卡整合社保卡、公交卡、老年卡、公共自行车租车卡、图书借阅卡、小额支付卡、驾驶证等多张卡片功能，市民可持卡到政府职能部门办理政务，如社保、机动车年审、电动自行车上牌、电子眼简易程序处理、住房保障申请；也可持卡享受公共服务，如乘坐公交地铁、租赁公共自行车、持卡加油、借阅图书等；还可办理金融业务，如现金存取、刷卡消费、金融转账，缴纳水电气费用等。按照设计构想，云端武汉一卡通将集成小额支付、公共交通、政务和公共服务共172项功能。
    此次网络安全博览会上，武汉还展出了云端武汉一卡通的设计样式。该卡一面印有社会保障卡字样，另一面印有一卡通字样，上面有持卡人的姓名、图像、社会保障号码、卡号等信息。


   