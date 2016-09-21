查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉东风大道高架全线通车 ·今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 ·武汉将推“超级一卡通”可享172项服务 ·图文：用艺术去温暖人生最后旅程 ·12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半 ·教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价 ·宝钢武钢合并初步方案出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 武汉东风大道高架全线通车 · 今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 · 武汉将推“超级一卡通”可享17 · 图文：用艺术去温暖人生最后旅程 · 12年来道路增长了七倍我省较大 · 教育部发文推进中考改革设选考科 · 宝钢武钢合并初步方案出炉 1 要闻 2016.9.21 星期三 今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 一艘小船一天能捕千余斤 多是汛期从鱼塘“越狱”而来 楚天都市报讯 图为：一网下去收获颇丰

图为：渔民在二七长江大桥附近捕鱼

图为：今年这么大个的鱼很多



□楚天都市报记者吕锐通讯员甘志军 摄影：楚天都市报记者李辉



江鲇、江鳝、石扁头、长江刀鱼……提起长江里的这些野生江鱼，其鲜美的味道，让不少食客馋涎欲滴。与往年难捕不同，今年长江武汉段江鱼明显丰收。有渔民透露，“随便下个网就能收几十斤鱼起来。”

江鱼为何今年格外多？其价格如何？连日来，楚天都市报记者登上渔船、走进餐馆进行了探访。



今年长江里鱼儿格外多

高峰时一条小船日捕千余斤



18日上午10时许，武汉二七长江大桥上游300米处。楚天都市报记者与武汉市渔政处工作人员乘坐快艇，遇到了正在江中小木船上收网的渔民李么华。48岁的李么华站在船头收网，老婆坐在甲板上，把网上来的鱼一条条摘下，顺手丢入甲板下的鱼舱。

虽然只有48岁，但因常年风吹日晒，李么华皮肤呈黑红色，看起来像是五十好几的人。“我从十几岁开始在江上打鱼，已经30多年了。”李么华是汉川人，平日辗转在汉江、长江武汉段捕鱼，“江鱼是越来越难打，越来越少了，没想到今年特别多，差不多是这十多年来最多的。”

正说着，感觉手里的网一抖，李么华集中注意力，小心翼翼地把网收起来，好大一条胖头鱼！老婆快步上前，熟练地把大胖头鱼丢进鱼舱，再用大网兜捞起来挂在秤钩上一称：18斤。

上午10点半，李么华已经收了两张网，大概捕了五六十斤鱼，以胖头鱼、草鱼为主，还捕到了一条4斤重的鳜鱼。“这两天水位下降得太快，鱼都回流到深水区了，不如前段时间好打。”李么华说，在一个月前，他和老婆就靠这艘小木船，高峰时一天捕了1000多斤鱼，大都是十几斤重的胖头鱼和草鱼。



江鱼身价大幅度跳水

岸边卖价还不及去年一半



“行情差得很，今年鱼价太便宜了。”在汉口滨江苑汽渡码头附近的长江上，60岁的老渔民喻冬生和老伴何银杏正在收网。

与大多数渔民夫妇不同，他们是何银杏站在船头收网，喻冬生坐在甲板上摘鱼。“年轻时都是我在船头收网，她坐着摘鱼，现在我身体不行了，去年又动了手术，收网的吃力活儿就靠她了。”喻冬生指着老伴，略显愧疚。

正说着，岸边有人远远地喊着买鱼，问他们有什么鱼，是什么价格。

“有条十几斤的大草鱼，还有一只斤把重的王八。”何银杏站在船头，用洪亮的嗓音答话，“草鱼7块，鲢子5块，王八100元一斤。”

同行的武汉市渔政处执法人员甘志军，在长江上和渔民打了几十年交道，这些渔民的情况他都了如指掌。“今年江鱼价格便宜得很，在船上买，鲢子才四五块钱一斤，草鱼也才7块。放在去年，江里刚捕捞起来的鲢子和胖头，少了15元一斤别想买到，草鱼最少也是十七八块钱一斤。今年价格连去年的一半都不到。”

喻冬生补充说，今年价格跳水厉害的，主要是鲢子、胖头鱼、草鱼、江鲇这些常见的、捕获量大的江鱼，像江鳝、鳜鱼的价格跟去年持平，40元一斤。当然，它们到市场后价格就明显上来了。



餐馆里野生江鱼价未降

在江浙受捧的刀鱼本地并不贵



不过，虽然在江边刚出水的江鱼价格跳水，餐馆里的江鱼价格似乎未见波动。

19日中午，记者在武昌月亮湾码头旁边的一家专营江鱼的餐馆走访，发现红烧江鳝、江鲢的价格为168元一份；剁椒野鱼头138元一份；大碗胖头鱼88元一份。“我们这个菜单和价格几年都没换，保证都是纯正的野生江鱼。”餐馆服务员告诉记者。

在汉江汉阳江边两家主打江鱼的老牌餐馆，记者走访发现，江鱼价格与武昌月亮湾码头那家差不多，基本与往年持平。

有意思的是，在江浙一带被炒成几千元一斤的长江刀鱼，在武汉市场并不“吃香”。在江浙一带，有偏爱吃长江刀鱼的传统，记者搜索相关报道发现，清明节前后，长江刀鱼最为鲜美，一斤价格卖到两三千元，甚至上万元。

连日来，记者在长江武汉段走访发现，时有渔民捕获刀鱼，以一两多重的居多，少则一两条，多则七八条。18日上午，渔民喻冬生就捕获了8条长江刀鱼，共一斤2两重。与江浙的天价不同，武汉的刀鱼价格与鳜鱼、江鳝持平——40元一斤。

湖北经济学院副教授、中国烹饪大师邹志平是鄂菜大师卢永良的得意弟子，他告诉记者，师傅卢永良最擅长做鱼，他也跟着学了不少。长江刀鱼被誉为“长江三鲜（鲥鱼、刀鱼、河豚）”之一，长约20厘米，鳞片非常细腻，体型犹如刁子鱼一般修长、扁平，出水即死。在江浙一带被炒至天价，首先是因为量少（目前长江刀鱼尚不能人工养殖）；另外，当地有爱吃长江刀鱼的风俗，其肉质细腻，鲜美不腻，清蒸风味尤佳，价格也就贵了。“我有个师弟在江浙一家大酒楼做厨师，今年清明前他告诉我，当地4两左右的长江刀鱼，价格卖到一万多元一斤。”邹志平说。“目前长江刀鱼在武汉卖得并不贵，一是因为江城没有爱吃刀鱼的风俗，更重要的原因，是现在已经过了吃刀鱼的最佳时节——清明节前后，刀鱼的刺都是软的，柔弱无骨，食用不用剔刺，现在细刺都长硬了，吃起来会感觉全是刺。”



鱼塘漫堤鱼儿趁机溜进

老渔民教你如何分辨正宗江鱼



“今年长江武汉段江鱼特别多，且以草鱼、鲢子、胖头鱼为主，主要是因为这些鱼大都是今年汛期时，从上游的水库、长江及汉江周边支流地区水库及养殖场跑出来的。”武汉市渔政处负责人向军告诉记者，今年汛期，长江中上游遭遇大洪水，天门、汉川、梁子湖、黄陂等地多处水库、养殖场漫堤，里面的草鱼、鲢子等都跑到了长江里。

向军介绍，两个月前长江水位最高时，在武汉关钓鱼的人，一天都能钓几十斤，基本都是从鱼塘跑出来的。“养殖的鱼由于饲料充足，吃得好，所以一般都膘肥体壮，而野生江鱼要苗条很多。”老渔民喻冬生指着刚捕捞起来的一条胖头鱼向记者介绍，“这条鱼一看就是从塘里跑出来的，身体颜色深一些，比正宗江鱼也要肥一些。”

不过，喻冬生进一步解释，即便是汛期从塘里跑出来的江鱼，也在长江生活了2个月左右，差不多算是“半个”野生江鱼，“土腥味基本没有了，比完全养殖的味道还是好了不少。”

省水产局证实，我省渔业主产区大多地势低洼，今年汛期受洪水冲击最大。据统计，全省渔业受灾面积达400余万亩，其中精养池塘190多万亩，水产品逃逸及死亡损失38万多吨。

向军告诉记者，为保护长江鱼类资源，长江从2002年开始实施禁渔制度，今年首次将禁渔期延长一个月，这也有利于江鱼长大。





