查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉东风大道高架全线通车 ·今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 ·武汉将推“超级一卡通”可享172项服务 ·图文：用艺术去温暖人生最后旅程 ·12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半 ·教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价 ·宝钢武钢合并初步方案出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 悠游 第22版 : 体育 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第4版 : 关注 第5版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 广告 第8版 : 调查 第9版 : 评论 · 武汉东风大道高架全线通车 · 今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 · 武汉将推“超级一卡通”可享17 · 图文：用艺术去温暖人生最后旅程 · 12年来道路增长了七倍我省较大 · 教育部发文推进中考改革设选考科 · 宝钢武钢合并初步方案出炉 1 要闻 2016.9.21 星期三 武汉东风大道高架全线通车 串连四条城市环线 跑完全程仅需11分钟 桥面宽度全城之最 楚天都市报讯 图为：东风大道高架二期正式通车，车辆行驶非常畅通



□楚天都市报记者汪亮亮通讯员周明德吴培勇彭宇摄影：楚天都市报记者李辉



昨日下午2时，作为“五环十三射”中的一射，同时也是大汉阳地区的重要交通动脉，东风大道高架二期成功通车，这也意味着东风大道高架全线通车。该高架双向8车道，最宽的地方50多米，是武汉最宽的高架，串连了二环、三环、四环和外环，限速80公里/小时。楚天都市报记者实地驾车体验，开完全程只需11分钟。



跑完全程只用11分钟



昨日上午10时，记者从武昌驾车走鹦鹉洲大桥，经二环，来到位于汉阳陶家岭的丽华园宾馆附近，在此驶上龙阳大道高架。经过三环线汪家嘴立交后，到了东风大道高架起点，此时路面变成了四车道，道路更加宽阔，行驶畅通无阻，由于路面车辆不多，记者几乎没踩过一脚刹车。

几分钟后，车行至四环线匝道处时，记者发现桥面仍被巨石和栏杆拦住，未开放通车。施工工人介绍，后续桥面上正在清理，预计下午2时能全线通车。下午2时，高架全线通车后，记者再次驾车按限速跑完全程，只用了11分钟。

据悉，昨日随主线桥梁一起通车的还有2条匝道，一条位于枫树一路和枫树二路之间，是上桥匝道；另一条位于枫树六路和全力一路之间，是下桥匝道。另外两条匝道要等到明年才能开通。

武汉车都建设投资有限公司副总经理汤辉建说：“东风大道高架全长10多公里，串连起了二环线、三环线、四环线和绕城高速，从汉阳知音桥至绕城高速武汉西入口，原来要花1个多小时，现在只需10多分钟，成为武汉往西出城最快捷的通道。”



接缝细腻驾驶舒适



行驶中，记者感觉路面十分平整，舒适性较好，尤其是在经过桥面之间的伸缩接缝时，没有强烈的“跳车”感觉。然而就在2个月前，施工方中咨集团东风大道项目经理钟春松还捏了一把汗。

原来，东风大道高架二期6月就已全线贯通，但因连续降雨，无法铺装沥青，紧接而来又是持续高温的火炉天气，给9月底按期通车蒙上阴影。

项目部为此调整了工序，先做好桥面之间的伸缩缝，再铺沥青，可节约10天工期。

改工序容易，但施工难度增大不少。沥青如果铺得不能和伸缩缝一样平，会导致车辆路过时“跳车”。据悉，工人们在伸缩缝衔接处，用小型碾压机慢工出细活，提高了平整度。

记者探访发现，二期高架较一期增加了中央护栏绿化带，不仅美观，晚上还能防对向的车灯炫目，舒适度进一步提升。



堪称武汉最宽高架



“双向8车道的高架，比一些高速公路还宽，车子跑起来舒畅啊。”昨日，尝鲜跑完全程的车主黄先生接受记者采访时说。

汤辉建介绍，东风大道宽33米，双向8车道，最宽的地方达50多米，堪称武汉最宽的高架。加上地面双向6车道，东风大道车道总量达14个。

同时，东风大道高架还是武汉最高的高架，二期的桥墩平均高达13-14米，高于一期工程的9米，也超过一般的市政高架，气势宏伟。其中，上跨正在施工中的武汉四环时，桥墩最高处达到28米，相当于10层楼高，行驶过程中有明显的爬坡感。

此外，东风大道高架按照等级最高的“城A”标准设计，载重能力高于普通高速公路。钟春松称，整个桥面分上下两层铺装10厘米厚的环氧沥青，通过特殊施工处理加强沥青与桥面的粘合度，确保路面平整度，不出现车辙。

东风大道二期工程出现这么多“最”，源于其庞大的施工量。据悉，自2015年9月全面开始施工，至2016年6月9日完成主线高架桥梁的主体施工，期间仅混凝土的浇筑量就达到40.9万立方，相当于装满3500多节火车皮。



全线测速防止超速



东风大道高架上全线限速80公里/小时，让不少司机点赞“市区里能有这么高限速的路，不容易。”

但记者探访时看到，该高架上测速也是前所未有的严格，先通车的一期工程就装有区间测速装置。昨日刚开通的二期，也安装了区间测速，并已经开始进行拍照。同时，高架护栏旁和中央绿化带，还装有固定测速探头。

武汉开发区交通大队民警告诉记者，测速目的是降低事故发生概率，保证市民出行安全。在东风大道高架上采用区间测速、固定测速和流动测速结合的方式，达到全线限速。“测速严格，防的是瞎飙车的司机，保的是正常行驶司机的安全。何况能用十几分钟从外环到二环，已经很快了。”车主黄先生说。

路况这么好，对车型限不限呢？据悉，目前二期高架刚刚开通，交管局暂没有出台相关管制措施，后期将结合多部门意见进行研究。记者看到，在一期高架路面上，有货车在行驶。

但交管部门明确表示，非机动车和行人，超载、超高、超宽和改装车都禁止进入高架。



●链接



武汉东风大道高架工程分两期实施，一期工程自三环汪家嘴立交至民营科技园，已于2015年7月建成通车；二期工程自民营科技园、四环线至绕城高速武汉西入口，与已通车的东风大道一期连接，并与汪家嘴立交、龙阳大道高架衔接起三环线、二环线。



通顺大道昨日通车



楚天都市报讯（记者汪亮亮通讯员周明德彭宇）昨日，随东风大道高架一起通车的，还有通顺大道。这条连接武汉开发区和汉南的快速通道，设计时速60公里。

据介绍，通顺大道北起枫树三路与硃山湖北路交会处，止于兴七路与兴城大道交叉口，全长13.9公里，打通了汉南到沌口和汉阳主城区的快速通道，今后从汉南到开发区，上硃山湖大道和东风大道只需要半个小时。





