查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 特别报道 ·相约漳河之滨 尽享飞行盛会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 相约漳河之滨 尽享飞行盛会 24 特别报道 2016.9.21 星期三 相约漳河之滨 尽享飞行盛会 2016荆门爱飞客飞行大会 楚天都市报讯 2016荆门爱飞客飞行大会亮点



一、特技飞行队倾献绝技亮相碧空



继2015荆门爱飞客飞行大会之后，爱飞客特技飞行大会将于9.30-10.3再度震撼降临荆门漳河机场。数位国际特技飞行高手各显神通，齐聚荆门碧空！同台献技，倾自己所能，为观众呈现一场惊险、刺激、震撼的世界级飞行盛宴。



二、国内外多架水上飞机现场展演



水上飞机泛指利用水面、包括海洋、湖泊与河川起飞，降落与停靠的现代科技飞机。分为船身式（即按水面滑行要求设计的特殊形状的机身）或浮筒式（把陆上飞机的起落架换成浮筒）两种，填补了立体交通空白。

2016荆门爱飞客飞行大会将有国内外多架水上飞机现场展演，赛斯纳208EX水上型，A2C等机型将领衔亮相。



三、过百架各类飞行器零距离展示



2016荆门爱飞客飞行大会主要静态展示水陆两用飞机、浮空器、通用飞机、直升机等各类飞行器不低于100架。届时会让现场观众零距离观赏西锐SR系列、小鹰500等固定翼飞机，领世AG300、赛斯纳奖状等公务机，AS350、EC130、R22等直升机，赛斯纳208，海鸥300等水上飞机。热爱航空的观众可以尽情与这些飞机合影留念。



四、多主题文化活动精彩目不暇接



2016荆门爱飞客飞行大会为期四天，每晚各安排了不同主题的文化活动。9月30日晚“桑巴之夜”，卓别林模仿秀、小丑表演、大型魔术、桑巴内衣秀独具异域特色!10月1日晚“摇滚音乐夜”，中国好声音人气冠军贝贝与您相约荆门爱飞客唱到high!10月2日“浓情中国夜”女子乐坊表演、真假美猴王、武当太极、黄梅戏、龙船调、水墨天书等传统项目带您回味中国文化悠久绵长!10月3日“时尚潮流夜”机械舞、钢管舞、街舞、激光舞、DJ打碟等潮流节目让您沉醉其中尽情释放！



五、无人机表演致敬蓝天不甘人后



2016荆门爱飞客飞行大会将有30架无人机在大会期间进行表演。随着近来无人机越来越火爆，越来越多的航空爱好者对无人机甚是喜爱。本次邀请到了安阳的全丰无人机、天津三爻的涡喷无人机进行现场表演和展示，让无人机爱好者过足眼瘾，玩得痛快！



六、互动项目多样体验度再创新高



荆门爱飞客的互动体验项目也十分多样!特技飞行员将与观众零距离接触，合影留念，对重要观众甄选进行空中体验!另外还有系留观光气球体验、室内外跳伞体验、热气球体验、人体风洞体验、双人动力伞体验、模拟飞行器体验、静态飞机体验等多个体验项目，让观众体验度和参与度达到MAX值，整个观展过程十分充实！

票务热线0724-8888099 8888089



2016荆门爱飞客飞行大会日程安排



时间：9月30日——10月3日

地点：荆门漳河机场

9月30日

08：30-09：30 动力伞、飞艇、跳伞等表演

09：30-10：00 大会开幕式

10：30-12：30 特技飞行表演

13：00-14：00 水上飞机表演

14：00-15:30 无人机表演

09：00-17：00 航空体验

17：00-19：00 爱飞客音乐美食节

10月01日—03日

08：30-09：00 动力伞、飞艇、跳伞等表演

09：00-12：00 特技飞行表演

13：00-14：00 水上飞机表演

14：00-15：30 无人机表演

09：00-17：00 航空体验

17：00-19：00 爱飞客音乐美食节





