武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻广告图文：全国收费公路去年亏损3187亿广告
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 第23版 国内
·武汉市免费培训月嫂
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楚天都市报电子版
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23 国内 2016.9.21 星期三
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　　 文闻蔚


 