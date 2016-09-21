查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第23版 国内
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·广告
·图文：全国收费公路去年亏损3187亿
·广告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第21版 : 悠游
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第7版 : 广告
第8版 : 调查
·
武汉市免费培训月嫂
·
广告：动向新闻
·
广告
·
图文：全国收费公路去年亏损31
·
广告
23
国内
2016.9.21 星期三
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚