查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 国内 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：全国收费公路去年亏损3187亿 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：全国收费公路去年亏损31 · 广告 23 国内 2016.9.21 星期三 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚





