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武汉铁路国际旅行社“幸福和谐号”中老年专列10月23日出发，2398元起/人，一次游遍昆明、大理、河内、下龙湾、凤凰古城、黄果树瀑布、成都、都江堰等精华景点，提前报名可享特别优惠，详询武汉铁旅各大门店。



899元游山西

武汉中航国旅推出“899元山西全景8日游”，游皇城相府、五台山、恒山悬空寺、晋祠、云冈石窟等地，无购物无自费，含空调大巴、景区门票、食宿，改成火车双卧往返1299元/人。



全景包列有优惠

湖北中际国际旅行社9月22日、10月14日发团，山西敬老双卧全景八天游，保证去乔家大院、恒山，全程2个导游悉心服务，全包价1499元/人；10月18日出发，“北戴河摄影双卧8日游”1980元/人。以上两条线路，70岁游客报名分别退100元、200元。



“西游记”发布秋冬旅游新品

日前，由随州市旅游局主办，西游记公园、中国千年银杏谷承办的“2016年神韵随州西游记公园秋冬季产品推介会暨同行踩线活动”举行，发布全新文化旅游产品：西游钱币园、牛魔王雕塑、4D皮影秀、红孩儿游乐场、西游记奇石园，受到旅行社和媒体代表称赞。



中国汉城9月26日开园

坐落于湖北枣阳的中国汉城·汉宫将于9月26日开园，这是一个集汉代建筑与古典园林为一体的大型复古景观群和汉文化旅游目的地，景区邀您届时前往观古今盛事、赏汉风民俗。





