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报名影像之旅赢奢华邮轮游

楚天旅游俱乐部联合峡州国旅推出安徽天柱山白马潭2日影像之旅，9月24日出发，368元/人，行程包含三祖寺、白马潭、天柱山西关主峰，国家5A景区、世界地质公园等你来征服。无论你是单反还是手机摄影爱好者，只要途中所拍照片够精彩，就有机会赢得赛琳娜号邮轮五日奢华之旅名额。

咨询电话：027-83738516，15889700482



云台山专列感恩回馈

“云台山号”专列联合楚天旅游俱乐部开启“国庆之旅”感恩大回馈，10月1日出发，专列经典线路：“云台山、皇城相府、九女仙湖、上庄古村旅游专列4日游”698元/人，“云台山、龙门石窟、少林寺旅游专列4日游”1298元/人，凡持今日本报于9月25日前报名的游客立减100元，湖北各大旅行社均可报名。

咨询电话：027-88399069，88399119



去农耕年华赏卡通花海

近日，农耕年华风情园“金秋·花海卡通季”绚丽开幕，邀你与卡通萌星一起看花海。农耕年华位于黄陂武湖农场中心路（汉施公路旁），293路公交可直达，自驾可走三环—武英高速—巨龙大道—汉施公路—农耕年华线路（12月16日前自驾游客，凭当日武英高速收费小票立减10元）。参与微信集赞活动即可获门票、多肉植物和风铃等多重礼，即日起至国庆期间，超多好礼免费送，详情请关注官方微信号“农耕年华”。

咨询电话：027-61818518



安徽明堂山等你来玩

10月1日，安徽明堂山玻璃栈道将正式开放。湖北易游天下特推出“安徽明堂山、葫芦河两日游”每周六发班，体验价328元/人，全长200米的玻璃栈道，是华东首家高空玻璃栈道，悬挂在峭壁之上，与白云为伴，游客可在安全员的带领下，挑战自我，感受惊险刺激。详询湖北易游天下国际旅行社各大门店。

咨询电话：18971620859





