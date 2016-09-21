查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 诗歌美文 ·小别离2 18 ·广告 ·故乡的月亮 ·守夜 ·蛾眉宴 ·在长江边 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 小别离2 18 · 广告 · 故乡的月亮 · 守夜 · 蛾眉宴 · 在长江边 17 诗歌美文 2016.9.21 星期三 小别离2 18 楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社



这奇葩“霸王花”，也不知到底在想什么



莫莉家的冰箱是朵儿心里的惊惧。每次打开门去拿牛奶时，冰箱内侧隔板上的霉花，以及一些食物上的霉斑，让她害怕它们最后都被这屋子里的人吃下去了。

朵儿擦着地面，泪水在滴下来。在这浴室里，她大声说，必须换，搬走，否则不读了。

到晚上8点钟的时候，妈妈海萍爸爸方园的视频呼叫来了。

朵儿已经坐在了自己的小书桌前，收拾好了哭泣过的面容，让自己笑着，让他们看不出来刚才受的委屈。

朵儿接通视频对话，就看见了爸妈的脸在晃动，那边是中午时间。

她还看见了家里熟悉的客厅：天花板上的吊灯、墙壁上的装饰画……它们仿佛散发着一缕缕暖热气流，穿屏而出，让她鼻子发酸，想依偎而去。

她对着他们笑，问，老妈老爸，你们没上班吗？

爸妈的脸庞挨在一起，凑成手机里满满的一框，他们在说，没啊，正在家里，朵儿你还好吗？

今天又不是星期天。朵儿有些奇怪，嘴上说着“我很好的”，心里却在想：他们有什么事呢？可能是要关照我选什么大学专业吧，这是他们最近盯着的事。

老妈海萍神情急切，她问，朵儿，你不是被同学打了吗？

朵儿一怔，没啊。

有没有伤着？

什么？

不是有个叫杨冰的，与你闹矛盾了吗？

这你们也知道了？朵儿对他们晃晃头，说，还好啦，没多大的事，就推了我两下。

有没有伤着？老爸问。

没呀。

真的没有？爸妈睁大着眼睛，脸上像笼着一团乌云。

手上有点乌青，现在都退了。朵儿说。

给我们看下。

喏。朵儿向他们一晃手背。

手机屏里，爸妈脸上情绪激动，他们在问，怎么不是多大的事？你那同学怎么可以这样！到底发生什么了？

朵儿想起那天车站上杨冰气急的脸色和那副拽样，心里有气在升起来，就是啊，这奇葩“霸王花”，也不知到底在想什么。

而她嘴里却说，因为一点小事，那人偏激了。

爸妈追问：到底是什么事，那个杨冰这么蛮？学校都联系她妈妈了。

她妈妈？朵儿心想，难道是杨冰妈妈告诉他们的？怎么可能，她妈居然找到了我爸妈？

朵儿轻甩了一下头发，笑着宽慰他们道：真的没什么大事，就是推了我两下。

爸爸方园叫起来，朵儿别骗我们！人家家长是很郑重其事来道歉的，不会没什么事的，否则学校不会找她家长。

海萍和方园很知道这个女儿去了那边之后懂得报喜不报忧，这么个小孩就晓得这点了，想想都心疼，所以，现在必须盯着追问。

他们的头凑在手机屏里，眼睛直愣，像一对忧心忡忡的夜鸟。

于是朵儿说，哦，我初中老同学岳丽星期天从蒙特罗中学过来我这儿玩，我给她看了手背上的乌青，结果她在朋友圈发了微信，为我不平，她有同学转发了，结果就被传回我们学校了，所以学校就过问了，但现在好了，喏，现在乌青都没了。朵儿又向他们晃了一下手背。

下期预告：我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的





