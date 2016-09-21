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诗歌美文
2016.9.21 星期三
小别离2 18
楚天都市报讯 鲁引弓 著作家出版社
这奇葩“霸王花”，也不知到底在想什么
莫莉家的冰箱是朵儿心里的惊惧。每次打开门去拿牛奶时，冰箱内侧隔板上的霉花，以及一些食物上的霉斑，让她害怕它们最后都被这屋子里的人吃下去了。
朵儿擦着地面，泪水在滴下来。在这浴室里，她大声说，必须换，搬走，否则不读了。
到晚上8点钟的时候，妈妈海萍爸爸方园的视频呼叫来了。
朵儿已经坐在了自己的小书桌前，收拾好了哭泣过的面容，让自己笑着，让他们看不出来刚才受的委屈。
朵儿接通视频对话，就看见了爸妈的脸在晃动，那边是中午时间。
她还看见了家里熟悉的客厅：天花板上的吊灯、墙壁上的装饰画……它们仿佛散发着一缕缕暖热气流，穿屏而出，让她鼻子发酸，想依偎而去。
她对着他们笑，问，老妈老爸，你们没上班吗？
爸妈的脸庞挨在一起，凑成手机里满满的一框，他们在说，没啊，正在家里，朵儿你还好吗？
今天又不是星期天。朵儿有些奇怪，嘴上说着“我很好的”，心里却在想：他们有什么事呢？可能是要关照我选什么大学专业吧，这是他们最近盯着的事。
老妈海萍神情急切，她问，朵儿，你不是被同学打了吗？
朵儿一怔，没啊。
有没有伤着？
什么？
不是有个叫杨冰的，与你闹矛盾了吗？
这你们也知道了？朵儿对他们晃晃头，说，还好啦，没多大的事，就推了我两下。
有没有伤着？老爸问。
没呀。
真的没有？爸妈睁大着眼睛，脸上像笼着一团乌云。
手上有点乌青，现在都退了。朵儿说。
给我们看下。
喏。朵儿向他们一晃手背。
手机屏里，爸妈脸上情绪激动，他们在问，怎么不是多大的事？你那同学怎么可以这样！到底发生什么了？
朵儿想起那天车站上杨冰气急的脸色和那副拽样，心里有气在升起来，就是啊，这奇葩“霸王花”，也不知到底在想什么。
而她嘴里却说，因为一点小事，那人偏激了。
爸妈追问：到底是什么事，那个杨冰这么蛮？学校都联系她妈妈了。
她妈妈？朵儿心想，难道是杨冰妈妈告诉他们的？怎么可能，她妈居然找到了我爸妈？
朵儿轻甩了一下头发，笑着宽慰他们道：真的没什么大事，就是推了我两下。
爸爸方园叫起来，朵儿别骗我们！人家家长是很郑重其事来道歉的，不会没什么事的，否则学校不会找她家长。
海萍和方园很知道这个女儿去了那边之后懂得报喜不报忧，这么个小孩就晓得这点了，想想都心疼，所以，现在必须盯着追问。
他们的头凑在手机屏里，眼睛直愣，像一对忧心忡忡的夜鸟。
于是朵儿说，哦，我初中老同学岳丽星期天从蒙特罗中学过来我这儿玩，我给她看了手背上的乌青，结果她在朋友圈发了微信，为我不平，她有同学转发了，结果就被传回我们学校了，所以学校就过问了，但现在好了，喏，现在乌青都没了。朵儿又向他们晃了一下手背。
下期预告：我们是来读书的，每年花20万，我们不可以早恋的