查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 楚动 ·广告 ·图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪班 ·创光谷商学院双创营周末开营 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 广告 · 图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪 · 创光谷商学院双创营周末开营 16 楚动 2016.9.21 星期三 探秘腾讯众创空间 倾听楼兰蜜语 创光谷商学院双创营周末开营 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者庞正）你想走进独角兽企业一探其创业成功的秘诀吗？你想与知名创业导师面对面沟通吗？来吧，参加楚天都市报创光谷商学院创新创业营，或许你就是下一个创新创业新星。

为了帮助有创新创业意愿的大学生培养创新创业技能，创光谷商学院正式启动创新创业营活动，将带领大学生近距离感受知名企业的创业历程，接受创业导师的指导。首期创新创业营公益活动将于9月24日和25日举行，现征集湖北高校学生社团干部免费参与。

本周末的首期活动将走进腾讯众创空间、楼兰蜜语、腾讯大楚网等，参观企业，与企业负责人见面交流。楼兰蜜语CEO刘应龙、腾讯大楚网副总经理王路凡、楚天学者特聘教授杨柳等，都将在本次公益双创营活动中举行主题讲座，并与大学生互动。

在腾讯众创空间，“楚天学者特聘教授”杨柳将为大学生们带来“互联网时代下的企业创新”为主题的创业课程。杨柳系美国芝加哥大学商学院MBA工商管理硕士，武汉市东湖高新区“3551计划”引进人才。

在武汉楼兰蜜语生态果业有限公司，CEO刘应龙将向大学生们讲述创业心路历程，分享“互联网+美食”经验。武汉楼兰蜜语生态果业有限公司采用公司+基地农户+电商的模式，是新疆红枣、核桃等农产品电销的开创者和行业领跑者。

在腾讯大楚网，副总经理王路凡将带来以“互联网的产品思维和用户思维”为主题的行业讲座。

本次创新创业营为公益活动，限20个名额，欢迎大学生报名。咨询电话：027—87813996（请工作时间拨打）。





