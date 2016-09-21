查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第16版 楚动
·广告
·图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪班
·创光谷商学院双创营周末开营
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 教卫
第15版 : 悠游
第16版 : 楚动
第17版 : 诗歌美文
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第21版 : 悠游
第23版 : 国内
第24版 : 特别报道
第3版 : 关注
第7版 : 广告
第8版 : 调查
·
广告
·
图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪
·
创光谷商学院双创营周末开营
16
楚动
2016.9.21 星期三
图文：楚天父母课堂推出少儿礼仪班
本周日邀请10个家庭体验少儿茶礼活动
楚天都市报讯 图为：少儿茶礼活动 资料图
楚天都市报讯（记者汪杭）提升父母涵养，成就孩子未来。楚天父母课堂开办一年来，已举办系列家庭教育公开课。今起，楚天父母课堂联合武汉青青翠竹教育机构推出“青青美育系列美学课程”，通过美学教育，帮助孩子培慧根养美德。首期少儿礼仪班将于本周日在慧心假日酒店举行公开课，现征集10个家庭参与当天的少儿茶礼亲子活动，共同感受传统礼仪文化的魅力。
学礼则懂礼，懂礼则行礼。礼仪教育，不仅让孩子言行举止优雅得体，更让孩子懂敬爱，怀感恩，养美德，长志向，从而获得自信、获得尊重、获得良好人际关系，以至终身受益。“青青美育少儿礼仪”课程由全国青少年成长指导师、武汉知名儿童礼仪高级讲师骆佩主讲，她也是我国著名礼仪学家、武汉大学教授、湖北省礼仪协会会长李荣建的弟子。本次课程针对12岁前不同年龄阶段的孩子，课程包含形体礼仪，训练孩子的站、坐、走、蹲等日常姿态，塑造好形体；交谈礼仪，教孩子掌握日常礼貌用语；模拟就餐、交通、访客、剧场影院等不同场景，教孩子待人接物；家庭礼仪，在互动中教孩子与长辈、客人礼貌相处等等。通过礼仪故事、礼仪儿歌、礼仪绘图、礼仪游戏等形式，从外在塑造孩子的挺拔形体，优雅的言行举止，更在孩子内心播下自律、谦和、礼让、规则的意识。共8次课16课时，课程费用1800元(含教材)。
感兴趣的家长可报名参加9月25日的体验公开课，上午由高级评茶师柯青兰带领孩子们学习茶艺，以茶行礼。下午由湖北省礼仪学会会长、武汉大学教授李荣建分享家庭礼仪。报名咨询热线：027-88567158/88567159。