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爹爹回家老走错楼栋一查患上了老
14
教卫
2016.9.21 星期三
爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员刘姗姗）汉口74岁徐爹爹最近老爱忘事，出门买个菜回来钥匙还开不了家门，后来才发现竟走错了楼栋。家人带其到武汉市中心医院检查，才知爹爹患上老年痴呆，因处在早期，需赶紧进行对症治疗。今日是“世界老年痴呆日”，专家提醒市民关注老年痴呆的早期信号，及时就医。
该院神经内科主任经屏介绍，老年痴呆症的早期表现为健忘，患者记忆、思维、认知判断、计算、视空间辨别能力都会出现下降，如不及时治疗，症状会逐步加重，等到了重度痴呆期基本很难治愈，生活完全不能自理。她提醒广大市民，如家中老年人出现相同问题反复问；忘记做饭、打牌等简单日常活动；失去写字或算账等能力；经常迷路、忘记物品放置位置；要留心老人患上老年痴呆，及时带其到医院就医。
中老年人平时也要养成良好的生活习惯，保证充足睡眠让大脑得到休息；戒烟戒酒，多吃富含维生素的食物；积极参加体育锻炼，保持心情愉悦；可以通过打麻将、下棋等加强脑功能的锻炼等。