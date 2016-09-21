查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级巨钻 ·武汉理工大全国广告大赛创佳绩 ·第14届“楚天杯”帅作文大赛即将启动 ·爹爹回家老走错楼栋一查患上了老年痴呆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 广告：动向新闻 · 图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级 · 武汉理工大全国广告大赛创佳绩 · 第14届“楚天杯”帅作文大赛即 · 爹爹回家老走错楼栋一查患上了老 14 教卫 2016.9.21 星期三 武汉理工大全国广告大赛创佳绩 三项好创意斩获一等奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周治涛）近日，中国大学生好创意——第八届全国大学生广告艺术大赛策划案现场决赛在北京举行，武汉理工大学文法学院广告专业3个团队获得全国一等奖。

本次比赛策划案类共收到全国5000多支参赛队伍的作品，经过激烈的评审，有15支团队进入了策划案现场决赛，最终评出一等奖7项，二等奖8项，武汉理工大学入围决赛的3支团队即金薇无钢圈内衣策划团队“不做圈内人”、VIVO手机策划团队“有V青年”和无人机策划团队“带你飞”全部获得一等奖。

作为参赛团队指导老师，武汉理工大学文法学院刘锦宏教授表示，每年学校都专门拿出资金鼓励学生们走出校园，与全国同类专业学生互相比拼、学习，广告专业学生跨专业、年级组成团队，活跃在国内外广告赛事中，很多学生在毕业季凭借一纸获奖证书最终敲开名企的求职大门。





