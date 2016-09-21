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14
教卫
2016.9.21 星期三
与瑞士企业签约在汉建基地 年产人造钻石1万克拉
图文：江城明年能“孵”鸽子蛋级巨钻
楚天都市报讯 图为：人造钻石
楚天都市报讯（记者宋效忠通讯员邓腾）武汉明年将“孵”出最大4克拉的钻石，大尺寸合成钻石或不再依赖进口。昨日记者在中国科协首届海智菁英创新峰会上获悉，经中国科协牵线，武汉地质资源环境工业技术研究院与瑞士希玛公司签约，计划合建大单晶合成钻石生产基地，明年先期引进约50台合成钻石生产设备，年产钻石1万克拉。
合成钻石较天然钻石纯度高，目前广泛用于制造工业钻头、眼外科手术刀、航天器材、切割刀具、手表表盘及珠宝首饰。但大尺寸合成钻石受制于高能耗、高成本、不环保，国内生产企业少有涉及。“人工合成钻石是一项较为成熟的技术，国内企业受制于成本，多从事小尺寸合成钻石生产，生产出的钻石主要用于做钻磨材料。”瑞士希玛公司拥有国际领先的大单晶钻石设备制造技术，该公司技术总监罗伯特向楚天都市报记者介绍，他们技术优势是环保、低能耗、低成本，通过签约成立合资公司，将在湖北生产大尺寸合成钻石，最大可生产重4克拉钻石，从而改变国内合成钻石依赖进口的局面，后期还将实现生产设备国产化及核心技术在中国的推广。
据悉，该项目注册资本9000万元，生产基地位于武汉未来科技城附近的地大新校区（武汉鄂州交界处）。首批生产设备将从瑞士直接运抵武汉，预计明年将引进50台，下半年将投产。