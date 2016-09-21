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第12版 经济
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活蟹不能随身带上飞机
12
经济
2016.9.21 星期三
图文：喷绘潮范儿公交 倡导绿色出行
楚天都市报讯 图为：一名年轻人正在公交车身上喷绘猫的图案
楚天都市报讯（记者黄永进通讯员龚娇 张绍斌）昨日下午，509路、508路、583路、706路、522路等6台喷绘着各式新潮图案的公交车驶上三镇街头。
据了解，这是武汉市公交集团推广绿色出行的新尝试，主要是为吸引更多年轻人乘坐公交车，减少碳排放。