查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 调查 ·图文：江鱼今年格外多原是塘鱼来串门 ·中国联通推出防欺诈公益提醒服务 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 图文：江鱼今年格外多原是塘鱼来 · 中国联通推出防欺诈公益提醒服务 8 调查 2016.9.21 星期三 接到诈骗电话 短信自动提醒 中国联通推出防欺诈公益提醒服务 楚天都市报讯 □记者兰莎 通讯员黎德祥张浩黄建华



9月19日至25日，第三届国家网络安全宣传周网络安全博览会在武汉市国际博览中心举办。开幕式当天，中国联通在全国范围内独家推出防欺诈公益提醒服务，帮助用户识别通讯信息诈骗和保护财产安全。

据悉，该服务不同于以往基于用户标记的来电提醒，而是在大数据分析的基础上，建立与“诈骗场景”相匹配的通信模型，发现正在实施的诈骗行为，主动通过短信、电话方式提醒用户。此前，该服务已陆续在湖北等省市率先试点。数据显示，试点4个月以来，该项服务共挽回潜在经济损失逾 1.5亿元。

那如何办理呢？湖北联通相关负责人介绍，该项服务覆盖所有联通手机用户，无需订购、完全免费。





