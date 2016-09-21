查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 广告 ·图文：你的手机，“三防”了没？ 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 图文：你的手机，“三防”了没？ 7 广告 2016.9.21 星期三 防水防摔防尘+智能手机功能 图文：你的手机，“三防”了没？ 楚天都市报讯 日前，针对全国50岁以上消费者，某网站展开调查，你最看重手机的哪些硬、软件功能。结果显示，防摔抗震、超长待机时间及来电通话音量排在了前3名，分别占比31.5%、23.7%、16.8%。

对于中老年朋友及户外爱好者，手机的耐用实用度，明显高于花哨的外形和许多不必要的智能化功能。在专业领域，高级“三防”手机，是最耐用的，可对抗各类恶劣环境，但笨重的外观及过于单一的功能，让这类三防手机仅限用于军工及户外探险领域。

针对中老年人使用手机的诉求，日前，一款名为三防的时尚三防智能手机出炉，将传统“三防”手机的坚固耐用特性和智能手机的丰富功能性整合在一起，完美解决中老年及户外爱好者对于手机的一切要求。



完美“三防”轻易摔不坏



“手机不经摔，一搞就坏。”对于60岁的一位阿姨，手机易碎，是个大问题。“儿子帮买了一台手机，3000多元。平时上街买菜，放在包包里，电话来了，掏手机，一不小心摔在地上，屏就碎了。还有就是洗手做饭的时候接电话，总担心水会渗进手机。到现在修了3次，真不敢用了。”她说。

三防手机针对此，选用太空铝合金搭配德国进口硅胶材质，多重表面处理，打造符合初级“三防”标准的手机。

所谓的初级三防，指的是5级防尘等级、6级防水等级和1.5M跌落，常规振动。5级防尘，指的是空气中的灰尘微粒是无法进入机身的，包括听筒、耳机孔、充电孔等位置，即便将手机埋入沙土中，拿出来，还是可以照常使用；6级防水，将手机放在水龙头下冲洗，或是浸泡在水中，都可以正常使用，还能进行水下拍照；1.5M跌落，在低于或等于1.5米的位置，将手机从任何角度抛下，都不会损害包括屏幕在内的任何地方。

一只三防手机在手，不用贴膜，无需后盖，轻易摔不坏，任何时候都不用担心灰尘的进入，下雨天或是洗澡时，都能正常使用。



12000毫安大电池 一年仅需充6次电



智能手机一天充电一次是常态，看戏曲听广播频繁的，更是需要一天充电2—3次。“年轻人带着充电宝，走到哪里充到哪里。但我们中老年人，在家边充电边玩手机，总觉得不安全，出门在外，有时候忘记带充电器，更是急到跳脚。”一名65岁的爹爹说。

不止是中老年人，大容量安全充电，一直是手机领域的一大课题。普通智能手机，配备容量超过2500毫安的电池，即可称为大容量电池，但此容量标准，在应对日常通话、浏览网页、聊天及少量观看视频的需求下，最多只能支撑一天，就需要充电。

针对此，三防智能手机，配置容量为12000毫安的大电池，正常待机时间为70天。按照每天通话20分钟，发送短信\微信10分钟，浏览网页30分钟的频率计算，使用三防智能手机，也能保持近2个月不用充电的记录。也就是说，使用这只手机，一年仅需充电6次。

出门不带充电器，晚上睡觉前忘记给手机充电，对于三防智能手机，全都不是事儿。即使来一场半个月的跨境旅行，也无需带充电器。

值得一提的，该手机还具备充电宝功能，出门在外，不仅能确保自己的手机无低电量烦恼，身边小伙伴的手机没电了，还能帮助他们充电。



加强通话音量 沟通零压力



通话音量大而清晰，外放功能无杂音，在任何地方信号问题通话质量好，这是手机应具备的最基本功能，但即使在智能手机时代，许多手机，也无法满足。“暑假去了庐山，到了山上，信号断断续续，打个电话还得找位置，像回到了‘大哥大’时代，让人恼火。”一位智能手机消费者说。三防智能手机，内置信号增益面板，在荒郊野外，也能搜索到良好信号，保障通话清晰顺畅，同时辐射远远低于国际标准；内置的语音扩充系统，确保通话是音质清晰音量也大于普通手机，即使对于听力下降的人群，也能无忧使用。



化繁为简智能手机简单玩 一看就懂一学就会



智能手机功能丰富，但复杂的界面，浩瀚的APP，十分繁琐。

时尚三防智能手机在设计时充分考量中老年人使用手机的习惯，在按键布置，界面排布上，均做到化繁为简，让您花上5分钟，一看就会用，一用就精通。

手机下面设置接听、返回及挂断键，其中接听及挂断键上均有大写字符标准。主界面排布采取六宫格模式，通话记录、信息、多媒体、通讯录、设置、工具箱6大功能板块一目了然，点击各功能板块，轻松获取想要的功能。如点击信息，QQ、微信等快捷按键即弹出，轻松点击即可使用；点击多媒体，广播、音乐等按键弹出。简约好用，一用就会，手握时尚三防智能手机，你能轻松做到。



既“三防”又智能这些亮点 你不容错过



防水防摔防尘、大容量电池及超强信号音量加强，是三防智能手机的三大亮点。作为一款针对中老年朋友及户外爱好者的时尚三防智能手机，三防拥有的，远不止这些。



轻巧时尚外型

13.5*6.2*2cm尺寸，外形经过设计师的数百次精心修改，仿人体工学设计，手机两侧呈“X”弧形结构，达到极佳握持手感，2.3英寸屏幕配合超大字体，时尚几何外形加上纤巧机身，一手掌握，沟通无忧。



从健康出发超低辐射

高辐射手机易造成听力下降、老年痴呆症等病症，手机经泰尔、摩尔2大专业权威实验室双重验证，超低辐射，健康无害。



50米强光手电

手机内置3瓦LED强光手电，17mm聚焦光杯设计，光线射程50米。夜晚出门散步运动，旅游在外夜间出行，一只手电，夜如白昼。



立体声喇叭

选用25*35 box高保真喇叭，不论收听音乐或是调频广播，声音大，音质清晰。独有的强震动模式，频率远高于一般手机，让您不会漏接任何一通电话，一则微信。



语音拨号

按键和来电均可设置报号功能，对于视力及听力下降的使用者，或是懒得时刻把手机放在耳边通话的人，开启语音功能，烦恼迎刃而解。



高清拍照、摄像

配备高清摄像头，完全不受阴雨天、大风日、雾霾天等任何环境的影响，随时随地，记录温馨时刻、幸福瞬间。



调频广播

内置FM调频广播，听新闻、音乐、戏曲、相声，搭配超强外放，强信号高保真音质。



QQ、微信、邮箱

内置多种聊天工具，随时与子女、朋友文字、语音、视频沟通，分享生活点滴。



界面简单易懂

整体界面采用六宫格模式，通话记录、信息、多媒体、通讯录、设置、工具箱6大功能板块一目了然，即使从没使用过智能手机，也能在短时间内轻松上手使用。



1600首海量曲库 尽享影音乐趣

对于中老年朋友，晨练时，茶余饭后间，欣赏音乐、戏曲，听听评书，是乐事。Grsed时尚三防智能手机内置1600首经典老歌、戏曲唱段，丰富中老年业余生活，随时随地，想听就听。

为全国推广老人三防手机，即日起原价1280元，现活动价只需398元的特大降价活动，一年一次。如有需要的老年朋友请拨打电话4006-970-806预约订购，厂家承诺：再此活动期间绝不断货加价，监督电话4006-300-893申购热线：4006-970-806





