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图为：民警在夜间检查



□楚天都市报记者吴昌华



这几天，年轻的交警张思没有想到，一次普通的夜间执勤，因为上网直播，突然让她成了“网红”——1小时20分的执法直播有15万网友“围观”，“点赞”超过 18万次。众多网友留言表示非常喜欢亲和大方、风趣幽默的警花主播。张思还因此登上了《人民日报》。

警花主播成为“网红”，是湖北交警阳光执法的一个缩影，正如网友评论：因文明规范而敢于公开，交警公开执法直播，给网络带来一股清流，为公安机关的改变点赞。

湖北交警在人民群众心目中的形象，是伴随湖北道路交通的飞速发展和管理服务水平的长足进步，在全省万余名交警日复一日的努力下，一点一滴地树立起来的。



道路增长七倍较大事故下降近一半



口碑好不好，关键还在于干得怎么样。记者得到一组统计数据。

截至今年8月份，与2004年《道路交通安全法》实施时相比，全省道路通车里程达25.3万公里，增长6.9倍多，跃居全国第三，其中高速公路里程6204公里，增长5.9倍，位居全国第四。新增一、二级公路全国第一。全省25989个村全部实现“村村通公路”；全省机动车保有量达1107万辆、机动车驾驶人为1381万人，分别增长3.4倍和3.6倍。《道路交通安全法》实施以来，在人、车、路大幅增长的情况下，湖北道路交通事故曾一度攀升，在2011年出现拐点。如，一次死亡3人以上的较大交通事故在前 5年一年发生50-60起，近5年一年发生30-40起。2015年与最高年份相比下降近一半。目前已保持了42个月未发生一次死亡10人以上的重大事故。

不过，全省交警数量不仅没有增加，反而比10年前减少了。这一组看似矛盾的数据，既是党委政府、各职能部门和全社会的共同努力，也凝结着全省公安交警和全体交管辅警的辛勤汗水。《道路交通安全法》颁布实施后，全省深入贯彻落实，湖北省委、省政府牢固树立安全发展理念，在全国率先出台一系列问责办法，明确党委政府主要负责人对安全生产、道路交通安全的第一责任。以十堰市为例，该市落实《道交法》推行“大交管”，常务副市长牵头28个政府职能部门成立交管委，统一规划，协调管理，交通事故各项指数也大幅下降，事故报警从12年前的一年4.2万起降到2015年的2.7万起。



防控交通事故不只是“在路上”



2004年5月1日《道路交通安全法》实施，结束了道路交通管理无法可依的历史，湖北形成了政府统一领导，各部门联动、全社会参与的交通安全管理格局。省公安交管局负责人介绍，公安交管部门坚持宣传先行，广泛调动社会力量参与宣传《道路交通安全法》，联合文明办等部门年年实施“交通文明计划”，并将实施情况纳入文明城市评选，持之以恒地倡导传播现代交通文明理念。

防控交通事故不只是“在路上”。欲控事故，先排隐患。公安交管部门依照《道路交通安全法》，积极会同交通等有关部门加强源头管理。针对车辆，监管深入到生产、销售、登记、检验、改装、维修、报废各环节，对省内22家危化品罐车加装紧急切断装置；针对驾驶人，严把考试关、审验关，严格审验教育、满分学习和降低注销制度，3年以内新手肇事率年均下降5%；联合交通部门治理道路安全隐患，经各地交警上报，累计优化整改2万多处；针对运输企业，全省25596辆“两客一危”车、90208辆货运车纳入在线监管。

随着机动车普及，农村道路交通安全成为重点之一。我省先后实施了“防护栏”、“减速板”、“摩托车头盔”等生命防护工程，恩施、宜昌等地因地制宜探索新的管理机制。如宜昌市秭归县，在省交管局农村道路交通安全工作会议召开后，针对遍地开花的农村营运面包车，创新建立了政府统一领导、公司统一运营、外观统一标识、保险统一购买的“四统一”安全管理新模式。

该县溪口坪村村民赵海说：“以前面包车为了抢客经常打架，现在车子质量更好更规范，安全多了。”



执法宽严相济服务便民亲民



执法为民，体现在宽严相济。我省对客运车、旅游车、校车、危化品运输车等重点车辆，对超速、超员超载、酒驾、疲劳驾驶等严重交通违法，始终保持高压态势。2015年全省查获酒后驾驶2.9万起、醉酒驾驶4902起，连续3年翻番；吊销驾驶证5440本，拘留8565人，交通记分485万人次。但对于忘带驾驶证等20种轻微交通违法以警告教育为主，对城市次要道路违法停车实行“前两次警告”。12年来，我省先后出台100余项便民服务措施。

服务便民亲民，是湖北交警孜孜不倦的追求。黄石市延伸道路交通事故调处，2014年8月起全面建立行政调解、人民调解、司法调解“三调对接”机制。2年来，全市累计调解交通事故3.9万余起，调解结案率96%，从未发生因交通事故引发的群体性事件，初步破解了长期困扰公安机关的事故调处难题。武汉、襄阳等城市狠抓道路交通管理精细化管理，受到各界充分肯定。

在特大城市武汉，在驾管、车管等各环节充分利用“互联网+”科技手段，让数据多跑网路、让市民少跑马路，告别了困扰多年的“罚款难”、检车难、学车难，各窗口几乎见不到排队。

互联网还成为全省交警与市民群众沟通互动的利器。全省公安交管系统的微博、微信，不仅是宣传平台，也是办事平台，还是亲民平台。例如在8月16日、9月2日，省公安厅高速公路警察总队公安大队女民警张思两次主持现场执法网络直播，大受网友追捧，她因此还登上了《人民日报》。

张思对记者说，本以为网络直播是美女美食开心事儿才会受欢迎，可没想到交警执法直播引起了这么多人的关注，觉得这样的直播很有意义。



交通安全管理仍然任重道远



“湖北道路交通安全形势总体平稳，但与党中央、全国人大的要求相比，与人民群众对安全畅通出行的期望相比，还有明显差距，还存在有待加强和改进的地方。”近日，省公安交管局负责人接受记者专访时表示，交通安全管理仍然“在路上”。

该负责人认为，我国还处于汽车文明进程的初级阶段，交通文明和汽车文化仍然滞后，交通陋习常见多发，还需要包括公安交管在内的各职能部门和社会各界共同努力。在我省，一些城市交通精细化管理水平有待提高，一些地方存在交通信号设施不科学、路口渠化不合理、标志标线不准确等问题，群众看不清、看不懂。一些交通民警执法行为、语言、程序不规范。

该负责人表示，将努力推动全社会交通文明意识，精细化道路交通组织，突出提高交通安全管理水平和加强交警执法能力。下一步，将认真推动地方政府落实属地责任、行业部门落实监管责任、企业落实主体责任，形成综合治理合力；继续强化农村道路交通安全；加大科技投入，提高安全保障能力；严格道路交通安全执法管理，加强执法规范，进一步健全制度、细化标准、改进方式、强化监督，不断提高执法能力和服务水平。





