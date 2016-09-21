武汉东风大道高架全线通车今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门武汉将推“超级一卡通”可享172项服务图文：用艺术去温暖人生最后旅程12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价宝钢武钢合并初步方案出炉
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 第1版 要闻
·武汉东风大道高架全线通车
·今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门
·武汉将推“超级一卡通”可享172项服务
·图文：用艺术去温暖人生最后旅程
·12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半
·教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价
·宝钢武钢合并初步方案出炉
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.21 星期三
12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半
    楚天都市报讯 


   