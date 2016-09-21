查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·武汉东风大道高架全线通车 ·今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 ·武汉将推“超级一卡通”可享172项服务 ·图文：用艺术去温暖人生最后旅程 ·12年来道路增长了七倍我省较大事故减少近半 ·教育部发文推进中考改革设选考科目和综合素质评价 ·宝钢武钢合并初步方案出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 教卫 第15版 : 悠游 第16版 : 楚动 第17版 : 诗歌美文 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 悠游 第23版 : 国内 第24版 : 特别报道 第3版 : 关注 第7版 : 广告 第8版 : 调查 · 武汉东风大道高架全线通车 · 今年江鱼特别多 原是塘鱼来串门 · 武汉将推“超级一卡通”可享17 · 图文：用艺术去温暖人生最后旅程 · 12年来道路增长了七倍我省较大 · 教育部发文推进中考改革设选考科 · 宝钢武钢合并初步方案出炉 1 要闻 2016.9.21 星期三 图文：用艺术去温暖人生最后旅程 美女沙画师成临终关怀义工通过免费创作安抚癌症患者 楚天都市报讯 图为：周潋（左）向癌症晚期患者叶婆婆介绍自己创作的沙画作品。 楚天都市报记者王永胜摄





