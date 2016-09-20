查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 国内 ·广告 ·图文：花6.5亿建的立交桥一通车就堵死 ·图文：中俄海上军演闭幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：花6.5亿建的立交桥一通 · 图文：中俄海上军演闭幕 24 国内 2016.9.20 星期二 图文：中俄海上军演闭幕 楚天都市报讯 图为：19日，中俄海军参演舰艇编队在湛江以东某海域举行海上分航仪式 新华社发



据新华社电 中俄“海上联合—2016”军事演习19日完成全部预定科目的演练，双方在联合导演部举行了闭幕式。闭幕式上，海军副司令员王海说，这次联演成果丰硕、影响深远，达到了预期目标，提升了中俄海上联演实战化、信息化和规范化水平。

17日，双方参演舰艇以红蓝方“背靠背”对抗的方式，开展了联合防空、联合反潜演练。红方由中俄海军舰艇混合编成，分成2个舰艇编队，有1艘导弹驱逐舰、2艘大型反潜舰、3艘导弹护卫舰、数架舰载直升机及相关辅助舰船。蓝方为中方4架歼轰—7A飞机和2艘常规潜艇。

18日，联合立体夺控岛礁演练拉开战幕。演练中，中俄双方兵力混合编组，围绕登陆兵力海上联合投送、对岸上目标进行空中火力打击、水面舰艇及装甲装备对岸火力支援、对岛礁防御之敌联合突击等内容展开，全程突出信息化条件下“背靠背”对抗。其中，红蓝双方只预设了时间范围，双方攻守方式、兵力部署等均为自主决策。

18日下午，此次军演组织实施了最扣人心弦的科目——实际使用武器。根据演习安排，双方参演舰艇利用主炮、副炮、火箭深弹等武器系统，分别对水面、空中、水下目标实施火力打击。14时，中方导弹驱逐舰广州舰、郑州舰，导弹护卫舰三亚舰、大庆舰，俄方大型反潜舰“维诺格拉多夫海军上将”号、“特里布茨海军上将”号，中方导弹护卫舰黄山舰依序组成单纵队，在湛蓝的海面上犁波前行，留下一道道泛着白色浪花的长长尾迹。这是中俄联演进入海上联合行动实施阶段4天来，进行“背靠背”对抗的红蓝双方舰艇首次见面。





