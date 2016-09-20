查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 国内 ·广告 ·图文：花6.5亿建的立交桥一通车就堵死 ·图文：中俄海上军演闭幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：花6.5亿建的立交桥一通 · 图文：中俄海上军演闭幕 24 国内 2016.9.20 星期二 图文：花6.5亿建的立交桥一通车就堵死 郑州市相关部门：将进行优化调整 设计分流方案 楚天都市报讯 图为：立交桥通车后，车流量很大，1公里的路程，常常要花上半个小时。



据中央人民广播电台报道 修建立交桥本来是为了缓解拥堵，但在河南郑州，刚刚通车两个多月的陇海路——中州大道互通式立交桥却变成了新“堵点”，1公里的路程，常常要花上半个小时才能通过。究竟堵在哪儿？

18日上午8点，正值上班早高峰，中州大道陇海路高架至郑汴路之间已经开始大面积拥堵，沿着机场高速、中州大道方向由南向北，从航海路至郑汴路的滞留车辆绵延了几公里。郑州市民朱先生每天上下班都要经过这里，据他观察，这里每天必堵。朱先生称：“每天都要在这儿堵上半个小时，最堵的时候，差不多1个小时。真是一步一步挪过去的。”

记者观察发现，从陇海路高架桥拐到中州大道北侧有4股车道，从机场高速、航海路方向过来5股车道，共计9股车道。汇聚到中州大道郑汴路向南100米处时，车道猛然变窄，变成了4股车道。

郑州市公安局交巡警支队工作人员邢红军表示，这是造成拥堵的主要原因。“原来早晚高峰期交通量大，现在不分平峰、高峰期，早上7点一直到晚上10点，都保持一个比较大的车流量。”

而在郑汴路与中州大道东南角的辅道上，拥堵情况更为严重。直行车辆与转弯车辆几乎在信号灯放行的瞬间就挤成了一锅粥，过往司机对此都是抱怨连连：“这面的车有左转的车，那面的车有往右转的车，它俩一交叉，能过去几辆车？”

陇海路——中州大道互通式立交桥承载了郑州陇海路、中州大道、机场高速、航海路等4条主干道的车流量，通车后车流量猛增，而互通式立交周围的分流措施却没提前规划好。

实际上，早在项目施工时，郑州交警部门就向施工方指出了其中的“缺陷”，项目部一位负责人称，该项目部只负责按设计图纸施工，立交桥的设计单位也是由规划部门选定，具体情况要问规划局。

郑州市城乡规划局交通规划处处长张卫忠坦承，之前没有考虑到这些情况。“因为中州大道是现状道路，随着陇海路高架以及机场高速改扩建的完成，交通状况确确实实发生了变化。针对陇海路，重新制定了一个规划方案。”

据了解，陇海路——中州大道互通式立交桥的建设耗费6.5亿元，立交桥全面通车才两个多月，就演变成了郑州市区的有名“堵点”。为什么花了这么多钱，却没有达到想要的效果呢？张卫忠没有直接回答。

当初，郑州市城乡规划局在设计时，对于未来的车流量有没有做过预估？九股车道陡然减为四股车道，带来的影响有没有进行预判呢？张卫忠表示，在规划上要讲究一个车道数匹配，相互协调，保证畅通。具体的陇海路高架，九股车道对应四股车道的情况，张卫忠称还不了解。

目前，相关部门将对这一路口进行优化调整，设计远程分流方案，但何时施工还不能确定，司机们在通过这一路段时也只能继续忍受拥堵的烦恼了。





