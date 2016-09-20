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 第22版 文娱
·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪
·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉
·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛
·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营
·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市
·成龙吴亦凡当“大使”
·图文：冯小刚：故意选冷档期
·图文：“千队万人”跳健身舞
楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.20 星期二
图文：“千队万人”跳健身舞
    楚天都市报讯 18日，武汉市文体局组织的中国人寿杯“千队万人”健身舞大联跳，吸引了黄陂、新洲的20支队伍参赛。仓埠社区教育学校的揭爱华带领周铺社区文艺团队登场，他们表演的《策马扬鞭》和《图小姐》喜获一等奖。 林中元


   