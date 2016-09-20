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 第22版 文娱
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·图文：冯小刚：故意选冷档期
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.20 星期二
《我不是潘金莲》没过审推迟上映？
图文：冯小刚：故意选冷档期
    楚天都市报讯 图为：冯小刚

    楚天都市报讯（记者戎钰）昨日中午，有消息称冯小刚执导的新片《我不是潘金莲》因未能过审将延期上映。下午，冯小刚主动发了一条朋友圈，承认延期，但原因是“故意选择冷门档期”。
    《我不是潘金莲》原定本月底公映，在过去的几周，冯小刚与该片女主角范冰冰分别去加拿大多伦多电影节、西班牙塞巴斯蒂安电影节参展参赛，为电影上映炒足了热度。但昨日有消息称，因为部分敏感剧情和对白，该片将返工修改，年底才能上映。楚天都市报记者第一时间联系该片出品方华谊，对方承认已改档至11月18日公映，但并未告知具体原因。
    下午5时许，冯小刚突然发了一条朋友圈，主动解答疑问。他表示，国际影评人协会奖给了《我不是潘金莲》一个极高的评语：“李雪莲是一个卡夫卡式的挣扎，导演把形式和内容玩的很高级。”冯小刚说，这条评价激起了自己的野心，“哪个档期冷我们就去哪个档，国庆档和贺岁档热就不去了。11月冷，我们就让潘金莲把11月给烧烫了。”


   