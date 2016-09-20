查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 ·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 ·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 ·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 ·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 ·成龙吴亦凡当“大使” ·图文：冯小刚：故意选冷档期 ·图文：“千队万人”跳健身舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 · 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆 · 东风雷诺携手华中科技大学征战中 · 2016 BMW 儿童交通安全 · 启辰品牌六周年成果丰硕 全新7 · 成龙吴亦凡当“大使” · 图文：冯小刚：故意选冷档期 · 图文：“千队万人”跳健身舞 22 文娱 2016.9.20 星期二 丝绸之路电影节昨日开幕 成龙吴亦凡当“大使” 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰发自西安



昨晚，由国家新闻出版广电总局主办的第三届丝绸之路国际电影节在西安拉开帷幕，刚刚获得奥斯卡终身成就奖的著名影星成龙担任电影节形象大使，《大话西游3》成为开幕当天的最大亮点。



中外影人齐聚“丝路”



因为侧重反映“一带一路”沿线国家特色的电影和文化交流，丝绸之路国际电影节自2014年创办以来备受业内外关注，成为中国电影及电影人展现自我的新舞台。

本届电影节将于19日至23日在丝绸之路的起点——西安举办，期间将举办主题论坛、新片展映、电影项目创投等单元活动。

组委会负责人告诉记者，本届电影节除了邀请成龙担任形象大使，还请来人气正旺的吴亦凡出任电影节的青年大使。此外，电影节期间，郭敬明新片《爵迹》、刘震云父女档电影《一句顶一万句》等剧组都将来做活动，法国著名影星苏菲·玛索也将出席23日的闭幕式，与老友成龙一起为中国电影加油。



韩庚领衔开幕红毯



虽然昨日西安大雨，但红毯环节粉丝热情不减。作为开幕式上排场最大的剧组，由韩庚、唐嫣领衔的《大话西游3》收获了最高分贝的尖叫声。

《大话西游3》票房一路飙升，但影片质量饱受网友诟病。接受采访时，韩庚与唐嫣都坦言重塑经典压力很大。韩庚真诚地说：“我知道很多人说不如以前的原版。现在时代同了，观众接受程度也不一样，但我们是小心翼翼的去保护的。我们都带有情怀，要对得起观众，也对得起自己。”





