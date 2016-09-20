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文娱
2016.9.20 星期二
启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市
楚天都市报讯 9月8日，东风日产启辰品牌在位于郑州的启辰生产基地，隆重举办了品牌6周年庆典。当晚，启辰全新70系以8.98-13.38万元的价格诚意上市，在将“质价比”优势不断扩大的同时，也为启辰品牌征战SUV市场注入更多信心。
随着启辰70系、50家族、R30、启辰晨风等多款高品质车型构成的产品线的日益丰满，启辰品牌着力打造旗下车型的产品竞争优势，优秀的设计、宽适的空间、良好的动力、优异的性能、丰富的配置，超低的能耗，以及亲民的价格，作为共有的标签，使启辰汽车成为名副其实的高品质国民车。
至今，启辰汽车已经获得了超过43万用户的信赖。启辰品牌累计有效营业专营店达 212家，2级网络近2000家，星罗棋布的专营店覆盖全国。渠道网点建设上，2020年，将努力实现一网城市覆盖率和一二网区县覆盖率均达到80%，打造“10公里服务圈”。