图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市成龙吴亦凡当“大使”图文：冯小刚：故意选冷档期图文：“千队万人”跳健身舞
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第22版 文娱
·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪
·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉
·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛
·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营
·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市
·成龙吴亦凡当“大使”
·图文：冯小刚：故意选冷档期
·图文：“千队万人”跳健身舞
楚天都市报电子版
----  
 
22 文娱 2016.9.20 星期二
启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市
    楚天都市报讯 9月8日，东风日产启辰品牌在位于郑州的启辰生产基地，隆重举办了品牌6周年庆典。当晚，启辰全新70系以8.98-13.38万元的价格诚意上市，在将“质价比”优势不断扩大的同时，也为启辰品牌征战SUV市场注入更多信心。
    随着启辰70系、50家族、R30、启辰晨风等多款高品质车型构成的产品线的日益丰满，启辰品牌着力打造旗下车型的产品竞争优势，优秀的设计、宽适的空间、良好的动力、优异的性能、丰富的配置，超低的能耗，以及亲民的价格，作为共有的标签，使启辰汽车成为名副其实的高品质国民车。
    至今，启辰汽车已经获得了超过43万用户的信赖。启辰品牌累计有效营业专营店达 212家，2级网络近2000家，星罗棋布的专营店覆盖全国。渠道网点建设上，2020年，将努力实现一网城市覆盖率和一二网区县覆盖率均达到80%，打造“10公里服务圈”。


   