查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 ·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 ·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 ·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 ·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 ·成龙吴亦凡当“大使” ·图文：冯小刚：故意选冷档期 ·图文：“千队万人”跳健身舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 · 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆 · 东风雷诺携手华中科技大学征战中 · 2016 BMW 儿童交通安全 · 启辰品牌六周年成果丰硕 全新7 · 成龙吴亦凡当“大使” · 图文：冯小刚：故意选冷档期 · 图文：“千队万人”跳健身舞 22 文娱 2016.9.20 星期二 启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 楚天都市报讯 9月8日，东风日产启辰品牌在位于郑州的启辰生产基地，隆重举办了品牌6周年庆典。当晚，启辰全新70系以8.98-13.38万元的价格诚意上市，在将“质价比”优势不断扩大的同时，也为启辰品牌征战SUV市场注入更多信心。

随着启辰70系、50家族、R30、启辰晨风等多款高品质车型构成的产品线的日益丰满，启辰品牌着力打造旗下车型的产品竞争优势，优秀的设计、宽适的空间、良好的动力、优异的性能、丰富的配置，超低的能耗，以及亲民的价格，作为共有的标签，使启辰汽车成为名副其实的高品质国民车。

至今，启辰汽车已经获得了超过43万用户的信赖。启辰品牌累计有效营业专营店达 212家，2级网络近2000家，星罗棋布的专营店覆盖全国。渠道网点建设上，2020年，将努力实现一网城市覆盖率和一二网区县覆盖率均达到80%，打造“10公里服务圈”。





