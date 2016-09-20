图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市成龙吴亦凡当“大使”图文：冯小刚：故意选冷档期图文：“千队万人”跳健身舞
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 第22版 文娱
·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪
·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉
·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛
·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营
·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市
·成龙吴亦凡当“大使”
·图文：冯小刚：故意选冷档期
·图文：“千队万人”跳健身舞
楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.20 星期二
2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营
    楚天都市报讯 9月8日，2016　BMW儿童交通安全训练营正式登陆武汉。作为国内历史最长的儿童交通安全公益项目，今年，BMW儿童交通安全训练营以“大手拉小手，童悦安全路”为主题，对活动形式、教育对象、传播内容进行了全方位创新。
    2016　BMW儿童交通安全训练营主题公园除了保留深受小朋友喜爱的“安安驾校”之外，还推出了三大全新模块——“安安大讲堂”、“安安创新社”以及“安安魔音坊”，旨在通过更加互动、更加创新的方式系统性向公众普及儿童道路安全教育，提高他们的安全出行意识。
    实用有效的儿童交通安全知识和互动体验，获得了家长和小朋友的热烈反响。在接下来的时间里，BMW儿童交通安全训练营还将继续登陆佛山，通过生动有趣的交通安全课程和互动体验游戏，带动更多人大手拉小手，共同打造安全的交通环境。


   