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文娱
2016.9.20 星期二
2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营
楚天都市报讯 9月8日，2016 BMW儿童交通安全训练营正式登陆武汉。作为国内历史最长的儿童交通安全公益项目，今年，BMW儿童交通安全训练营以“大手拉小手，童悦安全路”为主题，对活动形式、教育对象、传播内容进行了全方位创新。
2016 BMW儿童交通安全训练营主题公园除了保留深受小朋友喜爱的“安安驾校”之外，还推出了三大全新模块——“安安大讲堂”、“安安创新社”以及“安安魔音坊”，旨在通过更加互动、更加创新的方式系统性向公众普及儿童道路安全教育，提高他们的安全出行意识。
实用有效的儿童交通安全知识和互动体验，获得了家长和小朋友的热烈反响。在接下来的时间里，BMW儿童交通安全训练营还将继续登陆佛山，通过生动有趣的交通安全课程和互动体验游戏，带动更多人大手拉小手，共同打造安全的交通环境。