查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 ·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 ·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 ·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 ·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 ·成龙吴亦凡当“大使” ·图文：冯小刚：故意选冷档期 ·图文：“千队万人”跳健身舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 · 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆 · 东风雷诺携手华中科技大学征战中 · 2016 BMW 儿童交通安全 · 启辰品牌六周年成果丰硕 全新7 · 成龙吴亦凡当“大使” · 图文：冯小刚：故意选冷档期 · 图文：“千队万人”跳健身舞 22 文娱 2016.9.20 星期二 2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 楚天都市报讯 9月8日，2016 BMW儿童交通安全训练营正式登陆武汉。作为国内历史最长的儿童交通安全公益项目，今年，BMW儿童交通安全训练营以“大手拉小手，童悦安全路”为主题，对活动形式、教育对象、传播内容进行了全方位创新。

2016 BMW儿童交通安全训练营主题公园除了保留深受小朋友喜爱的“安安驾校”之外，还推出了三大全新模块——“安安大讲堂”、“安安创新社”以及“安安魔音坊”，旨在通过更加互动、更加创新的方式系统性向公众普及儿童道路安全教育，提高他们的安全出行意识。

实用有效的儿童交通安全知识和互动体验，获得了家长和小朋友的热烈反响。在接下来的时间里，BMW儿童交通安全训练营还将继续登陆佛山，通过生动有趣的交通安全课程和互动体验游戏，带动更多人大手拉小手，共同打造安全的交通环境。





