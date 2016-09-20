查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 ·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 ·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 ·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 ·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 ·成龙吴亦凡当“大使” ·图文：冯小刚：故意选冷档期 ·图文：“千队万人”跳健身舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 · 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆 · 东风雷诺携手华中科技大学征战中 · 2016 BMW 儿童交通安全 · 启辰品牌六周年成果丰硕 全新7 · 成龙吴亦凡当“大使” · 图文：冯小刚：故意选冷档期 · 图文：“千队万人”跳健身舞 22 文娱 2016.9.20 星期二 东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 楚天都市报讯 日前，东风雷诺汽车有限公司和华中科技大学共同宣布，东风雷诺将冠名赞助华中科技大学组建的纯电动方程式赛车队，这也是第一支由东风雷诺冠名的中国高校赛车队。历经10个月研发的纯电动车也于今日正式亮相, 并将首次出征今年11月在上海举行的2016年中国大学生电动方程式大赛（FSEC）。

东风雷诺汽车有限公司党委副书记、公益负责人郭涛、华中科技大学电气学院院长康勇、电气学院党委副书记王学东等相关领导，湖北省其它高校参赛车队代表及其新闻媒体出席了在华中科技大学机械学院举行的新车发布会。





