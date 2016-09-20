查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 ·雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 ·东风雷诺携手华中科技大学征战中国大学生电动方程式大赛 ·2016 BMW 儿童交通安全训练营武汉站欢乐开营 ·启辰品牌六周年成果丰硕 全新70系品质上市 ·成龙吴亦凡当“大使” ·图文：冯小刚：故意选冷档期 ·图文：“千队万人”跳健身舞 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪 · 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆 · 东风雷诺携手华中科技大学征战中 · 2016 BMW 儿童交通安全 · 启辰品牌六周年成果丰硕 全新7 · 成龙吴亦凡当“大使” · 图文：冯小刚：故意选冷档期 · 图文：“千队万人”跳健身舞 22 文娱 2016.9.20 星期二 雪佛兰全新科鲁兹炫酷飞行秀着陆武汉 楚天都市报讯 9月10日，雪佛兰全新科鲁兹飞行秀在武汉康顺汽车体验中心激情落幕！

超过200位雪佛兰华中区车主以及媒体齐聚康顺汽车体验中心，雪佛兰华中区营销中心总经理赵继刚先生登台代表雪佛兰对到场嘉宾表示欢迎。全新科鲁兹是雪佛兰品牌为新生行动派倾心打造的全新力作，对“运动基因”与“生命力美学”的再次强化，在固化年轻时尚的品牌形象上又占据了一个新的制高点。

为了给广大消费者带来更具激情的产品和品牌体验，雪佛兰特别打造的“直通NASCAR”挑战赛将在华中区域多个城市同步开战。参赛者将与全新科鲁兹一同挑战激情赛道。最终晋级总决赛的战队更有机会前往美国NASCAR观战，并接受雪佛兰传奇跑车科尔维特驾驶培训，体验纯正的美式速度与激情！





