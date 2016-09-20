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 第22版 文娱
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.20 星期二
谍战剧《胭脂》发布会上
图文：提起乔任梁赵丽颖飙泪
    楚天都市报讯 图为：赵丽颖

    楚天都市报记者张聪

    谍战剧已经俨然成为偶像演员证明自己的新风口。不过，目前几乎没人收获到好评。
    继陈学冬的《解密》、李易峰的《麻雀》之后，由赵丽颖携手陆毅、袁文康主演的《胭脂》，昨日宣布将在27日晚亮相浙江卫视和爱奇艺。赵丽颖饰演的女特工是否能够摆脱“偶像又来毁谍战剧”的诟病？
    偶像演的谍战剧，通常剧情中的感情线索更多一些，这次赵丽颖扮演的蓝胭脂就要面临两个男人的争夺：一边是拥有三重间谍身份的周宇浩（陆毅饰），一边是带自己走入特工行当的老师宋勉（袁文康饰）。甚至，蓝胭脂跟周宇浩的初见，就是一场吻戏。
    《宫锁沉香》《云中歌》《胭脂》，赵丽颖已经三度跟陆毅合作，但说起吻戏她挺不好意思，连连表示自己只记得当时是大夏天，大家“满头大汗地拍完这一条”，“其他感觉？没有啊。”至于陆毅和袁文康谁更符合她现实中的男友标准，赵丽颖直接回应：他俩都是叔叔，“都好，但都不是我的呀。”
    16日晚，28岁的乔任梁自杀离世，而赵丽颖和乔任梁合作的电影《我们的十年》正在上映。因为没有发布悼念消息，赵丽颖也受到一部分网友的责难。昨日，被问及乔任梁时她突然飙泪，泣不成声地说，自己其实非常难受，“但我不想用微博这样的方式，告诉大家我是什么心情。希望大家能够尊重逝者，也尊重逝者的朋友和亲人，要给（我们）一个面对离去和伤痛的时间。”


 