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 第21版 体育
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楚天都市报电子版
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21 体育 2016.9.20 星期二
简讯
    楚天都市报讯 ●昨天上午，国足主教练高洪波在西安考察场地时透露，2018世预赛亚洲区12强赛的第三场与叙利亚队的比赛前（在西安举办），国足将暂定在武汉展开集训。
    ●昨日，随着黄石阳新绕圈赛的圆满结束，2016环中国国际公路自行车赛湖北赛段圆满收官。在当日的绕圈赛中，本届环中赛第一阶段冲刺王本法托赢得赛段冠军。


   