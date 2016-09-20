查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 体育 ·广告：动向新闻 ·图文：命运抗争 遍地英雄 ·英足总讲师来汉授课 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 图文：命运抗争 遍地英雄 · 英足总讲师来汉授课 · 简讯 21 体育 2016.9.20 星期二 简讯 楚天都市报讯 ●昨天上午，国足主教练高洪波在西安考察场地时透露，2018世预赛亚洲区12强赛的第三场与叙利亚队的比赛前（在西安举办），国足将暂定在武汉展开集训。

●昨日，随着黄石阳新绕圈赛的圆满结束，2016环中国国际公路自行车赛湖北赛段圆满收官。在当日的绕圈赛中，本届环中赛第一阶段冲刺王本法托赢得赛段冠军。





