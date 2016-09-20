查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 体育 ·广告：动向新闻 ·图文：命运抗争 遍地英雄 ·英足总讲师来汉授课 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 图文：命运抗争 遍地英雄 · 英足总讲师来汉授课 · 简讯 21 体育 2016.9.20 星期二 青少年足球教练培训班开班 英足总讲师来汉授课 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐平）昨天，全国青少年足球教练员培训班在武汉开班，两名由英足总派遣的讲师托尼·麦卡伦和约翰·墨菲将在为期12天的培训中，为105名来自各省市体校的中国基层教练员传道解惑。

作为两名讲师之一的托尼，在英足总任职超过9年，目前担任英国全国教练发展经理一职，领导一支40人的团队在英格兰提供教练培训。约翰则是从曼城、诺丁汉森林等足球学院开启执教生涯的，早在2004年，他就成为英足总的教练员讲师，培养出了诸多背景各异的教练员，可谓是新教练的领路人。

在本次培训中，中国教练员们将在这两名讲师的带领下，通过技战术训练、球员长期发展、比赛相关实践技能、比赛及球员分析，以及比赛日的管理等方面的课程学习，增进自己在青少年足球教学中的知识与技能，并力争用其所学，培养并挖掘出中国足球的未来之星。

此次培训是中英“明日之星-青少年足球发展计划”中的一项重要组成部分，该培训项目由国家体育总局与英国文化教育协会共同主办，武汉市足协提供支持。





