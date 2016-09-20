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体育
2016.9.20 星期二
青少年足球教练培训班开班
英足总讲师来汉授课
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐平）昨天，全国青少年足球教练员培训班在武汉开班，两名由英足总派遣的讲师托尼·麦卡伦和约翰·墨菲将在为期12天的培训中，为105名来自各省市体校的中国基层教练员传道解惑。
作为两名讲师之一的托尼，在英足总任职超过9年，目前担任英国全国教练发展经理一职，领导一支40人的团队在英格兰提供教练培训。约翰则是从曼城、诺丁汉森林等足球学院开启执教生涯的，早在2004年，他就成为英足总的教练员讲师，培养出了诸多背景各异的教练员，可谓是新教练的领路人。
在本次培训中，中国教练员们将在这两名讲师的带领下，通过技战术训练、球员长期发展、比赛相关实践技能、比赛及球员分析，以及比赛日的管理等方面的课程学习，增进自己在青少年足球教学中的知识与技能，并力争用其所学，培养并挖掘出中国足球的未来之星。
此次培训是中英“明日之星-青少年足球发展计划”中的一项重要组成部分，该培训项目由国家体育总局与英国文化教育协会共同主办，武汉市足协提供支持。