查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 家庭百事 ·广告 ·幸福其实很简单 ·番茄炒辣椒 ·小别离2（17） ·外号伴我行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 幸福其实很简单 · 番茄炒辣椒 · 小别离2（17） · 外号伴我行 20 家庭百事 2016.9.20 星期二 外号伴我行 楚天都市报讯 襄阳 姚瑞林



身高175厘米，体重90公斤，吃得不多，动得不少，可体重坚挺得就跟人民币一样，顽强得就跟房价一样。

于是，有才华的人就给我起了外号。比我年龄小的就喊我“肥子哥”，比我年龄大的就喊我“壮壮”。我也不恼，谁叫咱心宽体胖呢？不过，有个同事喊我“壮壮”，我压根就不理他。他儿子的乳名就叫“壮壮”，明目张胆占我便宜，你说这人坏不坏？

胖子也有胖子的好处。

从我所学的医学专业来说，就是“体表面积”比较大，晒太阳都能比别人多吸收点光芒和热量，雨露都能多沾一点儿。有时也做梦，如果薪水也能按照体重和体表面积来发放，岂不更好？

我的外号还有很多，人生旅途，它们伴我一路同行。

上小学，脑袋比同龄人大一圈，获得了一个外号“姚大脑袋”。上高中，班主任点名让我当“音乐委员”，我脱口而出：“我没有细胞！”少说了“音乐”两个字，又得了个“无细胞”的称呼。上大学，同学们嫌“姚大脑袋”喊出来费字，直接改口为“姚大头”，搞得我有了跟袁世凯一样的外号，但是“姚大头”远远没有“袁大头”值钱。

当年在大学当过勤工俭学部部长，几个校友成了如今的同事，每次见面他们依旧称呼我为“姚部长”。但愿他们千万别在买股票和基金的时候想起——“姚部长，要不涨”。

因为我能写几篇文章，又被好玩的人起了个外号：“姚大才子”，后来又简称“姚才”。前几年流行宫廷大戏，我又被一些女同事喊作“姚才人”，搞得我是皇宫里的侍寝似的。这个称呼，我不太愿意接受。把性别都给喊变了，我能乐意吗？

以前，老婆喊我还“老公、老公”的。这几年，张嘴就是：“我们家老姚、我们家姚老头。”把我都叫懵圈了，要把身份证掏出来认真看一遍，才知道洒家原来是七十年代中期生人，廉颇未老，也尚能饭。





