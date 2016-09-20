查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 家庭百事 ·广告 ·幸福其实很简单 ·番茄炒辣椒 ·小别离2（17） ·外号伴我行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 幸福其实很简单 · 番茄炒辣椒 · 小别离2（17） · 外号伴我行 20 家庭百事 2016.9.20 星期二 小别离2（17） 楚天都市报讯 这个家确实像战场，而且是无心再战的战场



杰克已跑到了扶楼的上端，像只机灵小猴，唰地攀在上面了。仨小娃在咯咯地笑。

莫莉向杰克摇手，说，拿下来，杰克。

杰克没理妈妈。

有什么好玩的，别以为这是在你们家，就可以这样作弄外人。朵儿心想，她扭头不理这熊娃，继续对莫莉说，10分钟洗头发不够的。她抚了一下自己的长发。

莫莉看着她，摇头，坚决地说，够了。

小心眼。朵儿用中文嘀咕了一声。

朵儿对莫莉说，最少得15分钟。

莫莉摇头，指了一下扶梯上的小孩，说，每天晚上你洗澡花那么长时间，然后上楼走动，吵到查理睡觉了。

朵儿眼圈都红了。那仨小娃在扶梯上摇晃她衣袋的声音，让她委屈到想哭，她想，你家既然这么嫌弃外人，那你们向教育机构申请做HOMESTAY干吗？

朵儿有些倔了，说，15分钟。

莫莉看着她，眼睛转了一下，好像想到了一个折中办法，她指着一楼右侧的一间空屋，说，要不，这样吧，你搬下来住，多洗10分钟，这样也吵不到查理了。

她在谈条件。

朵儿瞥了一眼那间房，它比楼上自己的小屋要大一点。朵儿心想，搬就搬，搬下来没准还清静点，省得仨个熊娃老是窜进来，省得老是听你们吵架，虽然一楼光线比较暗。

于是朵儿点头，说，好的。

莫莉说，那么多洗10分钟吧，还有，要记住，每次洗完澡后，要打扫好，擦干浴室地面。

朵儿感觉眼泪都在眼眶里打转了。她听见莫莉在对扶梯上的杰克吼：“把玛丽的衣服还给她，听见吗？”

她听见莫莉不耐烦地冲上去，把衣袋从杰克手里夺过来，杰克在哭了。

这个晚上朵儿洗澡的时候，一直在哭。

泪水与水流在一起流淌，她在水声中大声说，我要换HOMESTAY。

后来，她听见门外有人小声地敲门。她侧耳听，是妮可。这个小大人，她是提醒自己时间到了吧。这小女孩，人小心细，感觉比她妈还操心这个家。也可能穷人的女儿早当家吧。这小人儿在朵儿面前，有一种奇怪的主人优越感，也不知是从哪里来的，比如，妮可在餐桌上说冰箱里的草莓酸奶是她的。朵儿知道她这么说是因为刚才她看见自己拿了草莓酸奶。再比如朵儿喜欢吃牛油果，从厨房拿过几次用来配饼干，妮可就说自己也喜欢，所以也是她的。最让朵儿火大的是，这小人儿还老模仿她的口音，以示她英语有口音。

朵儿没理门外的声音。对着门，吐了一口唾液。

后来朵儿蹲在浴室里一边擦地，一边想，你们也没多爱干净，这个家有这么干净吗？

是的，这个家一点都不干净，这个家就像一个刚打完仗的战场，凌乱、蒙灰，杂物随地堆放，确实像战场，而且是无心再战的战场。

朵儿心想，莫莉，你去看看你们家的冰箱吧，你怎么不打扫好，擦干净？

下期预告：这奇葩“霸王花”，也不知到底在想什么





