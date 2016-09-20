查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：快递行李和猫 一个星期仍没收到 ·身份证丢失后女生名下多出7张银行卡 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：快递行李和猫 一个星期仍 · 身份证丢失后女生名下多出7张银 · 广告：动向新闻 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.20 星期二 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江汉区汪先生：我户籍在武汉市，之前办理的港澳通行证到期了，现在想申请新的通行证，不知需要带哪些材料？

武汉市公安局出入境管理局：像汪先生这种情况，只需携带过期的港澳通行证、本人的二代身份证原件及登记照，到该局办证大厅申请。

洪山区肖女士：前几天我驾车从欢乐大道往中北路方向行驶时，经过红庙立交桥下的路段，发现地面有几个大小不一的坑洞，可能因车速有点快，驶过时车胎被扎破了，差点出了事故。此处车流量较大，有较大安全隐患。

洪山区城管委：此前已接到过市民的反映，工作人员已将路面的坑洞重新铺设了沥青。

楚天都市报记者揭明玥





