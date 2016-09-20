查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 跑腿 ·广告 ·图文：快递行李和猫 一个星期仍没收到 ·身份证丢失后女生名下多出7张银行卡 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：快递行李和猫 一个星期仍 · 身份证丢失后女生名下多出7张银 · 广告：动向新闻 · 市民之声 19 跑腿 2016.9.20 星期二 身份证丢失后女生名下多出7张银行卡 警方：遗失身份证应尽快挂失，最好能登报声明 楚天都市报讯 前日，武汉一所高校大三学生肖同学反映，几个月前，她的身份证不慎丢失。前不久，她在几家银行查询时发现自己名下多出了7张银行卡，她担心不法分子利用自己丢失的身份证和这些银行账户从事不法勾当。

肖同学介绍，6月17日，她参加英语四级考试前发现身份证丢失。7月初，她回到老家荆门沙洋在当地派出所补办了新身份证。8月底，她在当地一家国有银行网点准备新开一张银行卡时被告知，她在该行已有4张卡。她查询发现，4张卡中只有2张是自己所办，另两张卡分别是在宜城、黄冈办理，办理时间为6月底，自己毫不知情。在她的要求下，银行注销了这两张卡。

9月13日，她到江夏另一家国有银行网点查询发现，她在这家银行也有4张卡，其中2张也不是自己所办。当日，她又到另外两家银行查询，发现她在这两家银行也有3张自己不知情的银行卡。

目前，她已向这几家银行反映了情况，要求对方进行销户处理。“细想之后我感到非常害怕，不知道其他银行还有没有‘我的’银行卡？如果不法分子用这些账户洗钱或用我的身份证进行借贷，我会不会受到牵连呢？”肖同学很担心。

记者联系上肖同学提及的一家国有银行，工作人员表示，现在银行开户实行的是实名制，原则上要求当事人持本人身份证才能开户。但因身份证照片和本人存在差异，可能导致被人冒名办卡。如发现这种情况，当事人可以向银行要求销户。

武汉警方相关人士表示，目前我国尚没有对遗失身份证进行失效处理的方法，居民身份证遗失可能带来隐患，应尽快向警方挂失并补办，最好能登报声明，这样以后出了事可以免责。

楚天都市报记者张万军





