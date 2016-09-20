查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：无数次“再来一遍”只为不留遗憾 ·23日相约琴台获奖选手吟诵经典 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 图文：无数次“再来一遍”只为不 · 23日相约琴台获奖选手吟诵经典 18 楚动 2016.9.20 星期二 23日相约琴台获奖选手吟诵经典 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖）9月23日晚，“诗意流光·‘武广杯’第16届楚天少儿诗词朗诵大赛颁奖晚会”将在琴台音乐厅举行。从本届大赛胜出的近二十位孩子，将与中国顶级朗诵艺术家徐涛、康庄、杜宁林、胡乐民同台献艺。晚会分《雅颂》《风骨》《长歌》《宏声》4个篇章，二十多首经典诗词，徐徐展开五千年中华文明的如诗画卷。

掬一把时间的流光，从诗意中摸索前行。作为本报创立的重大品牌活动，楚天少儿诗词朗诵大赛已经走过15年，但今年是尤为特别的一年。2016年，恰逢楚天都市报和武商广场成立20周年，报业和商业翘楚联手打造的“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛，选择在初赛、复赛、决赛之后，新增了这场颁奖晚会。

为了在9月23日呈献给观众一台诗词盛宴，从9月11日开始至记者发稿前的晚上，获奖小选手们正在封闭式的“朗诵训练营”集训：小选手们从声调到情感表达，每个细节都琢磨推敲；无数次的“再来一遍”，就是为了不留遗憾；除了朗诵技巧提高，他们也收获了欢乐和友谊。



诗意流光节目单



开场：经典诗句串烧



雅 颂

风雅颂是诗之国度的缘起，也是浪漫诗歌的开端

1、《诗经三首：关雎、桃夭、蒹葭》（朗诵者：熊先尧、黄卓旻、周岸之、张可人、陈橙子、杜宇祺、赵曼琳、熊子菲、文泓茗）

2、《念奴娇·赤壁怀古》（朗诵者：康庄）

3、《木兰辞》（朗诵者：杜安琪、陈橙子、葛元源、苏子瑜、刘缘、熊子菲、张可人、赵曼琳、祝紫菡）



风 骨

风骨是盛唐诗歌的精髓，也是理想主义的灵魂

4、《春江花月夜》 （朗诵者：杜宁林）

5、《李杜和声：将进酒、茅屋为秋风所破歌》 （朗诵者：胡乐民）

6、《四时：春晓、采莲曲、山行、江雪》（朗诵及表演者：陈橙子、杜安琪、杜宇祺、葛元源、黄卓旻、刘欣颖、刘缘、苏子瑜、王兴泉、熊先尧、熊子菲、杨雨泽、詹元亨、张可人、张梓逸、赵曼琳、周岸之、祝紫菡）



长 歌

长歌是典雅宋代的从容，也是热血男儿的呼啸

7、《破阵子·醉里挑灯看剑》（朗诵者：谢阳）

8、《卜算子二首：咏梅》（朗诵者：张泽靖、万山河）

9、《满江红》 （朗诵者：徐涛）



宏 声

宏声是峥嵘岁月的回响，也是激越时代的旋律

10、《少年中国说》（朗诵者：符鑫、张泽靖、谢阳）

11、《沁园春·雪》 （朗诵者：康庄）

12、《祖国啊，我亲爱的祖国》（朗诵者：杜宁林）

13、《就是那一只蟋蟀》（朗诵者：徐涛）





