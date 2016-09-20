查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU” ·输血袋上写着主治医生的名字 ·老人按下警报器医生5分钟到场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：重症新生儿有了专用的“移 · 输血袋上写着主治医生的名字 · 老人按下警报器医生5分钟到场 17 健康 2016.9.20 星期二 重症老人急需用血 护士惊讶地发现 输血袋上写着主治医生的名字 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员李锐）昨日，如果不是护士不小心泄露了实情，79岁的何爹爹或许永远都不会知道，在自己突发重症急需用血之时，是自己主治医生的血将他救了回来。

何爹爹家住武昌八一路。9月10日上午11时许，他突然在家瘫倒，意识不清，被紧急送到解放军武汉总医院急诊科。医生进行紧急救治后，将他收入急诊重症监护室，经诊断为尿毒症合并肺部感染，伴有心功能不全。同时检查发现，患者血红蛋白低于5g/L，需要马上输血，否则极易因重度贫血死亡。

当急诊重症监护室护士拿到血袋时，猛然发现，献血人一栏上标示着“邬明”两个字。“这不是何爹爹的主治医生吗？”她十分惊讶。事后一问，献血者果真是急诊科主治医生邬明。

“作为一名急诊科医生，我见过太多因为大出血而急需用血的病人。在紧急关头，血液无比重要。”39岁的邬明说，2012年，他接诊了一名重伤的女大学生，接受7000多毫升的输血后，她终于转危为安。从那时起，他坚持每年两次无偿献血，五年累计4000毫升。

昨日，得知自己科室的医生坚持献血五年，该院急诊科唐主任既欣慰又难受，“现在才知道，邬医生献血是在休息日偷偷去的，第二天接着上班，从没有多休息一天。”唐主任说。“血液可以再生，而生命只有一次。”邬明说，各大医院临床用血一直告急，希望更多人加入到无偿献血队伍中来。





