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 第17版 健康
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·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU”
·输血袋上写着主治医生的名字
·老人按下警报器医生5分钟到场
楚天都市报电子版
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17 健康 2016.9.20 星期二
重症老人急需用血 护士惊讶地发现
输血袋上写着主治医生的名字
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员李锐）昨日，如果不是护士不小心泄露了实情，79岁的何爹爹或许永远都不会知道，在自己突发重症急需用血之时，是自己主治医生的血将他救了回来。
    何爹爹家住武昌八一路。9月10日上午11时许，他突然在家瘫倒，意识不清，被紧急送到解放军武汉总医院急诊科。医生进行紧急救治后，将他收入急诊重症监护室，经诊断为尿毒症合并肺部感染，伴有心功能不全。同时检查发现，患者血红蛋白低于5g/L，需要马上输血，否则极易因重度贫血死亡。
    当急诊重症监护室护士拿到血袋时，猛然发现，献血人一栏上标示着“邬明”两个字。“这不是何爹爹的主治医生吗？”她十分惊讶。事后一问，献血者果真是急诊科主治医生邬明。
    “作为一名急诊科医生，我见过太多因为大出血而急需用血的病人。在紧急关头，血液无比重要。”39岁的邬明说，2012年，他接诊了一名重伤的女大学生，接受7000多毫升的输血后，她终于转危为安。从那时起，他坚持每年两次无偿献血，五年累计4000毫升。
    昨日，得知自己科室的医生坚持献血五年，该院急诊科唐主任既欣慰又难受，“现在才知道，邬医生献血是在休息日偷偷去的，第二天接着上班，从没有多休息一天。”唐主任说。“血液可以再生，而生命只有一次。”邬明说，各大医院临床用血一直告急，希望更多人加入到无偿献血队伍中来。


   