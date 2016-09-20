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健康
2016.9.20 星期二
全省首家120新生儿专科急救站在汉揭牌
图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU”
楚天都市报讯 图为：急救车配有特殊的推车，上面有呼吸机和温床 楚天都市报记者王永胜摄
楚天都市报讯（记者李晗 通讯员汤宝华 詹凡）随着二胎的放开，新生儿出现紧急状况也不断增多，而普通救护车上没有新生儿专用的呼吸机等设备，转运风险很大。昨日上午，全省首个120新生儿专科急救站正式揭牌。
该站点设置在湖北省第三人民医院，将为武汉市及周边城市的重症新生儿，提供转运及紧急救治。昨日，楚天都市报记者看到，急救站配有新生儿专用救护车两辆，每辆车上配有新生儿转运温箱、新生儿呼吸机等设备，相当于是新生儿专用的“移动ICU”。
该院新生儿科主任姜赤秋介绍，普通救护车上配备的呼吸机，是针对成年人设计的该急救站的呼吸机，则是专门适用于新生儿的，可以大大降低重症新生儿转运的风险。这些急救转运设备价值70余万元。
武汉市急救中心主任江旺祥表示，随着“全面二孩”政策实施，危重新生儿的数字也有所上升。但此前，武汉市还没有专门针对新生儿的专业急救站，新生儿转运往往需要在拨打120后进行二次甚至多次调度。成立新生儿专科急救站，开展24小时重症新生儿急救转运，可以缓解重症患儿转院难、救治难等问题，降低新生儿死亡率和伤残率，提高重症新生儿的生存质量。