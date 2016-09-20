查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·广告 ·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU” ·输血袋上写着主治医生的名字 ·老人按下警报器医生5分钟到场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 广告 · 图文：重症新生儿有了专用的“移 · 输血袋上写着主治医生的名字 · 老人按下警报器医生5分钟到场 17 健康 2016.9.20 星期二 全省首家120新生儿专科急救站在汉揭牌 图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU” 楚天都市报讯 图为：急救车配有特殊的推车，上面有呼吸机和温床 楚天都市报记者王永胜摄



楚天都市报讯（记者李晗 通讯员汤宝华 詹凡）随着二胎的放开，新生儿出现紧急状况也不断增多，而普通救护车上没有新生儿专用的呼吸机等设备，转运风险很大。昨日上午，全省首个120新生儿专科急救站正式揭牌。

该站点设置在湖北省第三人民医院，将为武汉市及周边城市的重症新生儿，提供转运及紧急救治。昨日，楚天都市报记者看到，急救站配有新生儿专用救护车两辆，每辆车上配有新生儿转运温箱、新生儿呼吸机等设备，相当于是新生儿专用的“移动ICU”。

该院新生儿科主任姜赤秋介绍，普通救护车上配备的呼吸机，是针对成年人设计的该急救站的呼吸机，则是专门适用于新生儿的，可以大大降低重症新生儿转运的风险。这些急救转运设备价值70余万元。

武汉市急救中心主任江旺祥表示，随着“全面二孩”政策实施，危重新生儿的数字也有所上升。但此前，武汉市还没有专门针对新生儿的专业急救站，新生儿转运往往需要在拨打120后进行二次甚至多次调度。成立新生儿专科急救站，开展24小时重症新生儿急救转运，可以缓解重症患儿转院难、救治难等问题，降低新生儿死亡率和伤残率，提高重症新生儿的生存质量。





