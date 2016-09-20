广告：动向新闻广告图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU”输血袋上写着主治医生的名字老人按下警报器医生5分钟到场
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 第17版 健康
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·图文：重症新生儿有了专用的“移动ICU”
·输血袋上写着主治医生的名字
·老人按下警报器医生5分钟到场
楚天都市报电子版
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17 健康 2016.9.20 星期二
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