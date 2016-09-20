查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教科 ·技术转让所得未过500万的免税 ·广告 ·图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 ·图文：武汉研制架桥“大力士” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 技术转让所得未过500万的免税 · 广告 · 图文：孩子想给妈妈的嘴巴装开关 · 图文：武汉研制架桥“大力士” 16 教科 2016.9.20 星期二 我省出台税收优惠政策支持职教校企合作 技术转让所得未过500万的免税 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）昨日，省财政厅、省国家税务局、省地方税务局、省教育厅联合下发通知，明确支持发展现代职业教育、加强校企合作的有关税收优惠政策，以支持我省职教事业发展。

在企业所得税方面，对职业院校符合条件的技术转让所得，一个纳税年度里不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

此外，职业学校被认定为具有免税资格的非营利组织，其接受捐赠收入、会费等按规定免征企业所得税。通知还对职校及师生在创业增值税、个人所得税等方面减免也作出了相关规定。





