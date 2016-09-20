查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·武汉8月份房价涨幅继续扩大 ·图文：公交专用道明年将达400公里 ·警惕“毒贷款”向高校渗透 ·全省房价涨幅为何高于武汉市 ·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉8月份房价涨幅继续扩大 · 图文：公交专用道明年将达400 · 警惕“毒贷款”向高校渗透 · 全省房价涨幅为何高于武汉市 · 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 · 开奖公告 14 经济 2016.9.20 星期二 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 鄂东月底前基本无雨 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）前日和昨日，雨水总算光顾旱情严重的鄂西地区。来自气象部门最新资料显示，今起十天鄂西将有两轮降雨，有利缓解持续多日的旱情。

省气象局介绍，8月10日至9月17日，十堰地区平均降水量仅35.3毫米，为1960年有完整气象记录以来历史同期最少，偏少近八成。鄂西北玉米和中稻生长受到严重影响，部分地区人、畜饮水困难。好在前日至昨日，鄂西北和鄂西南局地出现中雨和小雨。

根据最新资料分析，预计今日我省西部小雨，25—27日西部和北部小到中雨，配合开展人工增雨，鄂西旱情将会有所缓和。而中东部地区月底前基本无雨，旱情将继续蔓延。





