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第14版 经济
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·图文：公交专用道明年将达400公里
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·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
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广告：动向新闻
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武汉8月份房价涨幅继续扩大
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图文：公交专用道明年将达400
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警惕“毒贷款”向高校渗透
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全省房价涨幅为何高于武汉市
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开奖公告
14
经济
2016.9.20 星期二
全省房价涨幅为何高于武汉市
统计局回应：受基数影响
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员舒猛）前8个月我省房价同比涨17.2%（本报19日A08版报道），多位读者来电询问：为何全省房价涨幅高于武汉市？省统计局对此回复是“受基数影响”。
针对报道中提到“1—8月全省房屋均价为 6837元，同比上涨17.2%，其中武汉市房屋均价为9633元，同比上涨15.8%。”读者洪先生来电称：“平常我们总觉得武汉市房价涨得快，怎么全省涨得比武汉市还快呢？”
省统计局人士向记者解释，1—8月，武汉市房屋均价涨1315元，由于武汉市商品房销售在全省占比高，因此带动全省房屋均价涨1004元。但武汉市房价原来的基数比全省高许多，所以相应的涨幅就比全省低。