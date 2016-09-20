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 第14版 经济
·广告：动向新闻
·武汉8月份房价涨幅继续扩大
·图文：公交专用道明年将达400公里
·警惕“毒贷款”向高校渗透
·全省房价涨幅为何高于武汉市
·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.20 星期二
图文：公交专用道明年将达400公里
    楚天都市报讯 图为：启动仪式上，市民骑自行车呼吁绿色出行 楚天都市报记者李辉摄

    楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员龚娇）昨日下午，武汉市交委等11家单位联合启动2016年“公交出行宣传周及绿色出行”活动。记者从启动仪式上获悉，《武汉市公交专用车道管理办法》将于下月正式实施，明年武汉市的公交专用道里程争取达400公里。
    武汉市交委副主任陈佑湘介绍，今年年底武汉市的公交专用道里程有望达到170公里，争取在明年达到400公里。截至6月底，武汉市已有35条、155公里公交专用道投入使用。


   