查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告：动向新闻 ·武汉8月份房价涨幅继续扩大 ·图文：公交专用道明年将达400公里 ·警惕“毒贷款”向高校渗透 ·全省房价涨幅为何高于武汉市 ·今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 武汉8月份房价涨幅继续扩大 · 图文：公交专用道明年将达400 · 警惕“毒贷款”向高校渗透 · 全省房价涨幅为何高于武汉市 · 今起十天两轮降雨缓解鄂西旱情 · 开奖公告 14 经济 2016.9.20 星期二 武汉8月份房价涨幅继续扩大 中秋以来楼市供应偏紧销量走低 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）昨日，国家统计局发布8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，武汉新建商品住宅均价环比上涨3.2%，同比上涨18.6%，涨幅继续扩大。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅在连续三个月收窄后有所扩大，二、三线城市继续扩大。根据武汉市房管局统计，8月份武汉新建住房平均价格为9277.65元每平方米。

销量方面，中秋节以来，武汉楼市成交量持续走低。中秋节三天，武汉楼市开发商并未展开“金九”推盘攻势，房源供应持续吃紧，日均卖房仅约468套。前日，武汉新建商品住宅卖出453套，比中秋节三天平均销量还低。据业内人士分析，成交量低，主要是供应偏紧造成的。

据统计，9月15到17日三天里，武汉仅5个楼盘入市，其中4个是住宅项目老盘加推，汉阳区、青山区销量居前，楼市新政后销量一度领先的远城区偃旗息鼓。尽管供应吃紧，买房人的热情并未冷却。9月15日，汉阳王家湾一老盘加推，81至128平方米的户型当天几乎售罄。

业内人士分析，随着限贷政策的落地实施，武汉楼市储备不足的短板继续凸显，加上局部地王的不断涌现，开发商在下半年的推盘高峰预计还将延迟。





