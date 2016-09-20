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 第13版 荆楚
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楚天都市报电子版
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13 荆楚 2016.9.20 星期二
图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾除尘
    楚天都市报讯 图为：抑尘车在喷雾除尘

    楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员汪姝琴）昨日上午，记者在咸宁市咸宁大道看到一辆特别的洒水车，该车尾安装了一个“粗炮筒”，从炮筒向天空喷雾，随后，天空像下起了小雨一样，车辆经过后，附近感觉湿润凉爽。据了解，这是咸宁市专门引进的多功能抑尘车。
    操作师傅郑爱民驾驶着该车慢慢行驶，他可以通过操控台调整喷洒机的方向，左右上下旋转自如，角度向上最高可达70度。
    该喷洒机通过特制的高压雾化系统和双管环形喷圈，可以喷出40米高、60米远的水雾，水雾将空气中的悬浮物吸附、聚合、沉降，达到抑尘效果。
    据介绍，该车储水60吨，可以每小时15公里的速度喷洒一个多小时。咸宁市环卫局共引进了3辆，已投入使用1辆，于8月28日开始。另外一辆将于近日投入使用，最后一辆交给咸宁市高新区使用。
    据了解，目前咸宁市环卫局采取双班倒，该车每天从早晨7时一直工作到晚上10时，范围包括城区的咸宁大道、金桂路、银桂路、长安大道、银泉大道等七条主干道。
    记者从咸宁市环卫局了解到，这一两个月来，由于连续晴天，工地施工造成空气灰尘增多，该市为了提高市民生活舒适度，专门购买这种特制多功能抑尘车。目前是对城区路段除尘，下一步将对重点工地进行除尘，确保咸宁市区优良的空气质量。


   