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 第13版 荆楚
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楚天都市报电子版
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13 荆楚 2016.9.20 星期二
图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱
    楚天都市报讯 图为：火箭高炮喷射而出

    楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员周家山）眼下十堰正遭遇严重旱情。昨日，十堰市郧阳区气象局借助雨云天气发射火箭高炮增雨抗旱。当天共发射125发炮弹，使郧阳区普降小雨，部分乡镇达到中到大雨，部分缓解了旱情。
    由于去冬今春和整个夏季干旱少雨，加上持续的高温天气，十堰市干旱严重，秋粮减产。据郧阳区气象局资料显示，截至9月18日，郧阳区今年累计降水量为353.5毫米，较历年同期偏少五成。最近40天降雨量仅为14.9毫米，较历史同期偏少九成以上。由于降水少，高温来势猛，强度大，范围广，时间长，使郧阳区已达到最高级别的特旱。
    目前十堰市农作物干旱受灾面积160万亩，其中成灾69万亩，绝收12.81万亩。13.4万人和5.37万头大牲畜出现饮水困难，水产品养殖比历年同期减少775吨。十堰市正全力组织抗旱保障供水，增雨作业保墒情。


   