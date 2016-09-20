查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·中国电信构筑打击防范通讯信息诈骗铜墙铁壁 ·广告 ·大冶法院试水网上司法拍卖 ·图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 ·图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾除尘 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 影像 第11版 : 养生 第12版 : 关注 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 楚动 第19版 : 跑腿 第2版 : 国家网络安全宣传周 第20版 : 家庭百事 第21版 : 体育 第22版 : 文娱 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第3版 : 国家网络安全宣传周 第4版 : 关注 第5版 : 综合 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 福彩 第9版 : 法治 · 中国电信构筑打击防范通讯信息诈 · 广告 · 大冶法院试水网上司法拍卖 · 图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 · 图文：咸宁 车载“高炮筒”喷雾 · 广告 13 荆楚 2016.9.20 星期二 图文：十堰 火箭高炮增雨抗重旱 楚天都市报讯 图为：火箭高炮喷射而出



楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员周家山）眼下十堰正遭遇严重旱情。昨日，十堰市郧阳区气象局借助雨云天气发射火箭高炮增雨抗旱。当天共发射125发炮弹，使郧阳区普降小雨，部分乡镇达到中到大雨，部分缓解了旱情。

由于去冬今春和整个夏季干旱少雨，加上持续的高温天气，十堰市干旱严重，秋粮减产。据郧阳区气象局资料显示，截至9月18日，郧阳区今年累计降水量为353.5毫米，较历年同期偏少五成。最近40天降雨量仅为14.9毫米，较历史同期偏少九成以上。由于降水少，高温来势猛，强度大，范围广，时间长，使郧阳区已达到最高级别的特旱。

目前十堰市农作物干旱受灾面积160万亩，其中成灾69万亩，绝收12.81万亩。13.4万人和5.37万头大牲畜出现饮水困难，水产品养殖比历年同期减少775吨。十堰市正全力组织抗旱保障供水，增雨作业保墒情。





